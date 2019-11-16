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На Кубани похоронили убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой признался бывший доцент университета Олег Сколов, похоронили в родной станице Старовеличковской на Кубани, сообщает «Живая Кубань». Издание публикует фото и видео с похорон Ещенко.

Отпевание прошло в Свято-Троицком храме станицы Старовеличковской. Проститься с девушкой пришли родственники, соседи и представители местной власти. После отпевания процессия направилась на местное кладбище. Девушку похоронили рядом с могилами родственников.

Семья Анастасии Ещенко родом из станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Ее мама работает в местном отделении полиции «кадровиком», рассказывал глава квартального комитета станицы Евгений Тарасенко, отец — преподает физкультуру в школе. Брат Ещенко — Сергей, экс-вратарь юношеской сборной России по футболу и является воспитанником футбольного клуба «Краснодар».

По данным следствия, Анастасию Ещенко убили в ночь на 8 ноября. 11 ноября суд арестовал Олега Соколова, который ранее признал свою вину. 9 ноября его задержали на набережной реки Мойки, где он пытался утопить отрезанные руки Ещенко. Позднее в его квартире обнаружили расчлененное тело девушки. В последнем разговоре со своим братом Анастасия Ещенко рассказала о ссоре с доцентом.

Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с ней

Теги: похороны, Кубань
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