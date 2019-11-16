На Кубани похоронили убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ

На Кубани похоронили убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой признался бывший доцент университета Олег Сколов, похоронили в родной станице Старовеличковской на Кубани, сообщает «Живая Кубань». Издание публикует фото и видео с похорон Ещенко.

Отпевание прошло в Свято-Троицком храме станицы Старовеличковской. Проститься с девушкой пришли родственники, соседи и представители местной власти. После отпевания процессия направилась на местное кладбище. Девушку похоронили рядом с могилами родственников.

Семья Анастасии Ещенко родом из станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Ее мама работает в местном отделении полиции «кадровиком», рассказывал глава квартального комитета станицы Евгений Тарасенко, отец — преподает физкультуру в школе. Брат Ещенко — Сергей, экс-вратарь юношеской сборной России по футболу и является воспитанником футбольного клуба «Краснодар».