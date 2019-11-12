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Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой
По словам Людмилы Соколовой, убитая аспирантка закатывала ее сыну «такие скандалы», что «взрывной и эмоциональный» доцент СПбГУ не знал, что ему делать
Олег Соколов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Людмила Соколова, мать обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказала «Пятому каналу» о сыне и его отношениях с погибшей аспиранткой Анастасией Ещенко.

По словам Соколовой, ее сын — доцент СПбГУ, историк, награжденный орденом Почетного легиона — увлекся Францией, так как она была знакома с «очень знаменитым» любителем французской истории. «Он [Соколов] с ним ходил, занимался, был его другом. С этого началось», — рассказала мать подозреваемого. Она пояснила, что Соколов познакомился с Анастасией Ещенко «на почве любви к Франции и Наполеону»: девушка, утверждает мать доцента, считала огромной удачей, что может находиться рядом с таким специалистом.

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При этом, утверждает Соколова, девушка ревновала доцента СПбГУ к его детям: «Она ему такие скандалы закатывала, а он взрывной и эмоциональный. Он говорит: «Мама, я не знаю, что делать». «Он писал докторскую диссертацию, а она писала кандидатскую. У них настолько много общего, что они все время занимались одним и тем же», — вспомнила Соколова. Она рассказала, что была против отношений сына из-за нелюбви Ещенко к его детям.

В то же время мать убитой, Галина Ещенко, отвергает версию о том, что очередная ссора из-за ревности привела к трагедии. «Человек вменяем, человек убивает, человек расчленяет тело, прячет его», — цитирует ее «Пятый канал».

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Соколова задержали 9 ноября с рюкзаком, в котором находились отрезанные женские руки. У него дома были обнаружены другие женские части тела, обрез и окровавленная пила. Доцент СПбГУ после задержания написал явку с повинной и признался в том, что убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ и свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко. Брат Ещенко в разговоре с РБК утверждал, что убийство произошло на почве ревности. 11 ноября Соколов был арестован.

Автор: Артём Губенко
Теги: СПбГУ, Доцент, убийство
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