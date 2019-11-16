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Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в больницу с похорон

Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.

«Моя жена сейчас в реанимации», — сказал он.

Ещенко также отметил, что их семья лично не знала Олега Соколова, который совершил убийство. «Знали его заочно, со слов дочери, лично знакомы не были. Я не могу о нем лично ничего такого сказать, но то, что он совершил, это... Я даже не хочу о нем говорить и слышать», — добавил он.

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Мужчину достали из воды и госпитализировали с переохлаждением. Позже в его квартире обнаружили другие части женского тела, а также окровавленную пилу. Соколов оформил явку с повинной и признался на допросе в совершении преступления. По данным следствия, 24-летняя Анастасия Ещенко скончалась от огнестрельного ранения, после чего ее тело расчленили. Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 ноября 2020 года.

Похороны Ещенко состоялись 16 ноября в ее родной станице Старовеличковской на Кубани.

Теги: СПбГУ, похороны, убийство, новости РБК
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