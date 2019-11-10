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Силовики назвали причину смерти убитой в Петербурге выпускницы СПбГУ
По версии источников «РИА Новости» и «Интерфакса» в силовых структурах, Анастасия Ещенко была убита из обреза малокалиберной винтовки. Ранее о том, что ее могли застрелить, писали СМИ без указания источника информации
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Выпусница СПбГУ Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента вуза, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах и правоохранительных органах.

«Аспирантка и сожительница Соколова Анастасия Ещенко была убита около 2:00 часов 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки. Инцидент произошел после ссоры между Соколовым и Ещенко», — заявил собеседник «Интерфакса».

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Следователи попросили арестовать подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Он утверждает, что после убийства Соколов решил расчленить тело. При обыске у ученого дома были в том числе обнаружены обрез, из которого, по версии следствия, была застрелена девушка, и около полусотни патронов.

При этом, по информации собеседника «РИА Новости», девушка погибла от огнестрельного ранения 7 ноября. Ранее о гибели Ещенко от огнестрельного ранения из мелкокалиберного обреза без указания ссылки на источник информации писало издание 47news.ru. По данным telegram-канала «112», речь идет о винтовке ТОЗ-17.

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СК завел дело после обнаружения останков девушки в квартире доцента СПбГУ

В убийстве Ещенко подозревается доцент СПбГУ, историк Олег Соколов. 9 ноября его задержали на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, когда мужчина пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. В его квартире были обнаружены другие части тела убитой девушки. Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве и попросил арестовать Соколова. Адвокат подозреваемого сообщил РБК, что Соколов оформил явку с повинной.

Автор: Артём Губенко
Теги: смерть, силовики, спбгу
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