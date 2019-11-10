Силовики назвали причину смерти убитой в Петербурге выпускницы СПбГУ

По версии источников «РИА Новости» и «Интерфакса» в силовых структурах, Анастасия Ещенко была убита из обреза малокалиберной винтовки. Ранее о том, что ее могли застрелить, писали СМИ без указания источника информации

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Выпусница СПбГУ Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента вуза, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах и правоохранительных органах.

«Аспирантка и сожительница Соколова Анастасия Ещенко была убита около 2:00 часов 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки. Инцидент произошел после ссоры между Соколовым и Ещенко», — заявил собеседник «Интерфакса».

Он утверждает, что после убийства Соколов решил расчленить тело. При обыске у ученого дома были в том числе обнаружены обрез, из которого, по версии следствия, была застрелена девушка, и около полусотни патронов.

При этом, по информации собеседника «РИА Новости», девушка погибла от огнестрельного ранения 7 ноября. Ранее о гибели Ещенко от огнестрельного ранения из мелкокалиберного обреза без указания ссылки на источник информации писало издание 47news.ru. По данным telegram-канала «112», речь идет о винтовке ТОЗ-17.