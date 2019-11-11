Суд арестовал историка Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ

Доцента арестовали до 8 января 2020 года. Адвокат просил суд назначить домашний арест, сам Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении бывшей ученицы, перед заседанием настаивал на том, чтобы его поместили под стражу

Октябрьский суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу историка СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщает ТАСС.

Перед судебным заседанием адвокат Соколова Александр Почуев сообщал, что намерен добиваться домашнего ареста для ученого. Вместе с тем, по его словам, сам Соколов настаивал на том, чтобы его поместили под стражу. Почуев уточнил, что его подзащитный придерживается «признательной позиции».

Соколова задержали 9 ноября. Его достали из воды реки Мойки и вместе с ним — рюкзак, в котором находились отрезанные женские руки, которые Соколов пытался утопить. Также у него дома нашли другие части женского тела, обрез мелкокалиберного ружья и окровавленную пилу.

Соколов после задержания написал явку с повинной и признался в том, что убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ и свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. Брат убитой в разговоре с РБК утверждал, что убийство произошло на почве ревности. «Она сообщила, что собирается пойти на день рождения к другу их студенческой компании. Он сначала избил ее, она ушла, но позже вернулась», — говорил он.