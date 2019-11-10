Матерью убитой в Петербурге выпускницы СПбГУ оказалась подполковник МВД

В Санкт-Петербург приехала подполковник МВД Галина Ещенко. Она является матерью выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов. Об этом пишет «Фонтанка» без указания источников. О том, что Галина Ещенко является матерью студентки, сообщил со ссылкой на источник портал 78.ru, а также петербургская «Комсомольская правда».

Галина Ещенко служит в полиции в должности помощника начальника ОВД Калининского района Краснодарского края. Там она также возглавляет отделение по работе с личным составом, следует из информации, опубликованной на сайте МВД.

В Петербурге Галину Ещенко встретили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, уточняет «Фонтанка». Ей обеспечили место проживания и транспорт. РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

Материал дополняется