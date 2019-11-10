Адвокат сообщил о признательных показаниях доцента СПбГУ на допросе

Адвокат сообщил о признательных показаниях доцента СПбГУ на допросе

Следователи допросили доцента СПбГУ Олега Соколова по делу об убийстве, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев и добавил, что ученый признал вину.

«Как правило, в подобного рода делах назначается заключение под стражу», — ответил он на вопрос, какую меру пресечения может избирать суд в отношении Соколова на завтрашнем заседании.

Ранее Почуев говорил РБК, что Соколов оформил явку с повинной и сделал чистосердечное признание.

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