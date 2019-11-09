В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками

В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками

В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Инцидент произошел утром 9 ноября. Мужчина в возрасте 63 лет был доставлен в больницу. В связи с находкой следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство).

По данным издания «Невские новости», подозреваемый является преподавателем одного из петербургских вузов. О том, что мужчина работает в местном высшем учебном заведении, также писала Gazeta.spb.

Отмечается, что преподаватель был задержан при попытке утопить пакет с человеческими конечностями. Поскольку пакет не тонул, мужчина прыгнул в воду.

27 октября в Петербурге на улице Стасовой была обнаружена женщина с колото-резаными ранениями. Главным подозреваемым в убийстве стал ее 12-летний сын. Следственный комитет возбудил уголовное дело.