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Доценту СПбГУ предъявят обвинение в убийстве аспирантки 11 ноября

Доценту Санкт-Петербургского государственного университет Олегу Соколову, которого подозревают в убийстве девушки, предъявят обвинение 11 ноября. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат Александр Почуев.

«Это [предъявление обвинения] произойдет перед тем, как Соколова по решению суда помесят в СИЗО», — сказал Почуев.

РБК также обратился к адвокату Соколова за комментарием.

Фотогалерея 
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ в суде. Фоторепортаж

Суд арестовал Соколова до 8 января. Почуев сообщал, что защита настаивала на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста, хотя сам Соколов решил просить суд арестовать его, так как он «раскаивается и не может находиться на свободе».

Доцента СПбГУ задержали 9 ноября. Его достали из реки Мойка, куда он пытался сбросить отрезанные женские руки. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

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СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента

После задержания Соколов написал явку с повинной и признался в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой был в отношениях.

Как сообщали источники «РИА Новости» и «Интерфакса», девушка умерла от огнестрельного ранения. В понедельник, 11 ноября, части тела убитой аспирантки были обнаружены прохожими в пакете у реки Екатерингофки.

Теги: СПбГУ, убийство, обвинение
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