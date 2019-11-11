Доценту СПбГУ предъявят обвинение в убийстве аспирантки 11 ноября

Доценту Санкт-Петербургского государственного университет Олегу Соколову, которого подозревают в убийстве девушки, предъявят обвинение 11 ноября. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат Александр Почуев.

«Это [предъявление обвинения] произойдет перед тем, как Соколова по решению суда помесят в СИЗО», — сказал Почуев.

РБК также обратился к адвокату Соколова за комментарием.

Суд арестовал Соколова до 8 января. Почуев сообщал, что защита настаивала на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста, хотя сам Соколов решил просить суд арестовать его, так как он «раскаивается и не может находиться на свободе».