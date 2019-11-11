Защита подозреваемого в убийстве доцента попросит для него домашний арест

Защита подозреваемого в убийстве доцента попросит для него домашний арест

Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки, попросит отпустить его под домашний арест. Об этом РБК сообщил помощник адвоката Александра Почуева.

«Защита планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, защита будет настаивать на закрытом заседании», — сказал помощник адвоката.

Ранее Почуев сообщал, что Соколов решил просить суд отправить его в СИЗО, так как он «раскаивается и не может находиться на свободе».

Доцента СПбГУ Соколова задержали в Петербурге 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные женские руки. Другие части тела убитой женщины и окровавленную пилу позже обнаружили в его квартире. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).