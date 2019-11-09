Адвокат заявил о явке с повинной подозреваемого в убийстве в Петербурге

Адвокат заявил о явке с повинной подозреваемого в убийстве в Петербурге

Олег Соколов сделал чистосердечное признание

Олег Соколов, подозреваемый в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, оформил явку с повинной, подтвердил РБК его адвокат Александр Почуев. Ранее о том, что доцент Санкт-Петербургского государственного университета сделал чистосердечное признание, сообщило агентство ТАСС.

Пока неясно, когда будет избрана мера пресечения в отношении Соколова. Пока подозреваемый в убийстве находится в больнице, куда он попал с переохлаждением, в состоянии средней тяжести утром в субботу. Мужчину выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две отчлененные ноги.