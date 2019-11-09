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В Петербурге задержали пытавшегося утопить отрезанные руки мужчину

Мужчина, которого достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге с отчлененными женскими руками в рюкзаке, задержан. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по городу.

«В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения», — говорится в сообщении.

Утром 9 ноября из реки Мойки был извлечен 63-летний мужчина с переохлаждением. В его рюкзаке были обнаружены две отделенные от тела женские руки и травматический пистолет.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК). Сам мужчина был доставлен в больницу. Он пытался утопить отрезанные руки. Мужчина прыгнул в воду из-за того, что пакет с конечностями не тонул.

Сообщалось, что задержанный является преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Соколовым. В СПбГУ были шокированы информацией о задержании преподавателя.

Теги: Уголовное дело, убийство, Петербург
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