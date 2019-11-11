Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ решил просить суд о своем аресте

Адвокат Олега Соколова сообщил, что историк «раскаивается и не может находиться на свободе». Однако защита доцента намерена добиваться для него домашнего ареста

Подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцент того же университета Олег Соколов решил просить суд отправить его в СИЗО. Об этом сообщил РБК адвокат подозреваемого Александр Почуев.

«Он будет добиваться избрания для него меры пресечения в виде ареста, так как раскаивается и не может находиться на свободе», — сказал собеседник РБК.

Он, однако, отметил, что защита Соколова планирует настаивать в суде на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Доцента СПбГУ Соколова задержали в Петербурге 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке две отрезанные женские руки, находившиеся в рюкзаке. Другие части тела убитой женщины и окровавленную пилу позднее обнаружили в квартире доцента.