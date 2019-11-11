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В Петербурге у реки нашли тело убитой аспирантки СПбГУ
Части тела убитой аспирантки СПбГУ обнаружили у реки Екатерингофки. В совершении преступления подозревается доцент университета Олег Соколов, суд вынес решение о его аресте
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Останки тела убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко обнаружили в пакете у реки Екатерингофки, сообщили РБК в пресс-службе управления СК по Санкт-Петербургу.

«Женщина случайно нашла части тела в пакете у реки Екатерингофки. Видимо, течением отнесло туда», — сказали в пресс-службе.

«Мы практически уверены, что нашли тело [Ещенко]», — сказал «Фонтанке» представитель управления СК в Петербурге Сергей Капитонов. Он также добавил, что найден один мешок из трех, поиски остальной части останков девушки продолжаются.

Ранее ТАСС и «Мойка 78» со ссылкой на источники сообщили, что в реке было найдено туловище убитой девушки. По данным «Мойки 78», останки нашли в воде в Кировском районе возле дома № 4 на Гапсальской улице. «РИА Новости» также со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что пакет с человеческими останками прохожие обнаружили в реке Екатерингофке.

9 ноября в Петербурге задержали доцента СПбГУ Олега Соколова, когда он пытался выбросить в реку Мойку две отрезанные женские руки. Его извлекли из воды и отправили в больницу из-за переохлаждения. Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»).

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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ в суде. Фоторепортаж

По данным источников «РИА Новости» и «Интерфакса», убитая 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко была застрелена около 2:00 8 ноября.

Адвокат Соколова сообщил, что мужчина оформил явку с повинной и признался в убийстве девушки. Он также решил просить суд отправить его в СИЗО, так как он «раскаивается и не может находиться на свободе». 11 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать Соколова до 8 января 2020 года.

Авторы: Маргарита Грошева, Евгений Калюков
Теги: СПбГУ, Убийство
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