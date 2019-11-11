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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ в суде. Фоторепортаж

11 ноября в Октябрьский суд Санкт-Петербурга доставили доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки этого вуза. Ему должны избрать меру пресечения. Соколова задержали в субботу, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Позже в его квартире нашли другие части тела убитой девушки и окровавленную пилу. Мужчина признал вину на допросе и решил просить суд отправить его под арест
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Подозреваемый Олег Соколов со своим адвокатом Александром Почуевым (справа)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Теги: мультимедиа, убийство, СПбГУ
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