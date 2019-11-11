Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ в суде. Фоторепортаж

11 ноября в Октябрьский суд Санкт-Петербурга доставили доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки этого вуза. Ему должны избрать меру пресечения. Соколова задержали в субботу, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Позже в его квартире нашли другие части тела убитой девушки и окровавленную пилу. Мужчина признал вину на допросе и решил просить суд отправить его под арест