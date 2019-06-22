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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Ростуризм назвал правила возврата денег за авиабилеты в Грузию

Россияне, приобретавшие авиабилеты в Грузию отдельно от услуг турагентств, смогут вернуть деньги по месту приобретения билетов. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Отмечается, что за билеты с вылетом из Грузии до 8 июля деньги можно будет вернуть в соответствии с тарифом, а в случае вылета из страны 8 числа деньги будут возвращены в полном объеме.

По данным Ростуризма, на сегодняшний день на территории Грузии находятся порядка 1,5 тыс. российских туристов. «Их возврат будет осуществлен планово, согласно выписанным билетам до 8 июля 2019 года», — добавляется в сообщении.

Информация о числе туристов, отдыхающих самостоятельно, утоняется.

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АТОР пояснила порядок возврата денег за туры в Грузию

21 июня президент России Владимир Путин на фоне массовых протестов в Грузии запретил российским авиаперевозчикам рейсы в республику с 8 июля. Согласно его указу, туроператорам рекомендуется «воздержаться» от продажи туров в Грузию, а правительство должно принять меры по возвращению всех россиян, временно находящихся на территории этой страны.

Как ранее заявляла РБК исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, на сегодняшний день на территории Грузии находятся несколько тысяч российских туристов. Она отметила, что самостоятельных туристов из России в 2-2,5 раза больше. чем клиентов туроператоров.

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Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

Ростуризм рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Грузию, а туроператорам не продавать туры туда до нормализации ситуации. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, авиасообщение будет восстановлено при нормализации, а также исчезновение угроз и безопасности россиянам.

Обстановка в Грузии обострилась 20 июня. Поводом послужил инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который также является президентом Межпарламентской ассамблеи православия, который в ходе заседания ассамблеи в парламенте Грузии сел в кресло спикера. В связи с этим представители оппозиционных партий выразили возмущение и в знак протеста покинули зал заседания. Российский парламентарий сообщил, что его облили водой. На фоне сложившейся ситуации спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протесты в Тбилиси не идут на пользу никому, кроме России. Она также назвала Москву врагом и оккупантом. В свою очередь, Совет безопасности России расценил сложившуюся в Грузии ситуацию как спланированную экстремистскими элементами русофобскую провокацию.

Теги: Грузия, Ростуризм, туристы, авиабилеты
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