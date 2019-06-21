Власти создали группу для работы с летающими в Грузию перевозчиками

Власти создали группу для работы с летающими в Грузию перевозчиками

В правительстве создана рабочая группа для взаимодействия с пассажирами российских авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в Грузию. Об этом РБК сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова.

Он отметил, что Минтрансу и Ростуризму поручено в течение субботы, 22 июня, «проработать вопрос» по пассажирам, которые должны были вылететь в Грузию после 8 июля. От перевозчиков потребовали незамедлительно открыть горячие линии для информирования туристов, добавил представитель вице-премьера.

Вечером 21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий полеты в Грузию после 8 июля, а также поручил правительству вывезти российских граждан из страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что документ будет действовать до тех пор, пока ситуация в Грузии не нормализуется. По данным источников РБК, глава Росавиации Александр Нерадько проведет с авиакомпаниями совещание, касающееся подписанного указа.

Авиакомпании, в частности, «Победа» и Red Wings, начали объявлять о возврате денег пассажирам, купившим билеты на рейсы в Грузию после 8 июля.