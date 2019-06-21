Ростуризм попросил туроператоров остановить продажу туров в Грузию

Ранее свои рекомендации находящимся в Грузии россиянам дал МИД России. В Тбилиси с четверга проходят массовые акции протеста на фоне антироссийских настроений

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) выпустил заявление в связи с ситуацией в Грузии. Агентство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях, а российским туроператорам приостановить продажу туров до нормализации ситуации.

Кроме того, Ростуризм рекомендует туроператорам в обязательном порядке информировать о текущей ситуации в стране, а также порядке изменения или расторжения договора на оказание туристических услуг туристов, которые уже приобрели туры или только собираются это сделать.

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Ведомство также обращает внимание, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств. При расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается вся заплаченная денежная сумма, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, разъясняет Ростуризм.

Находящимся в настоящее время в Грузии туристам ведомство рекомендует не покидать гостиниц и избегать мест массового скопления людей.