АТОР пояснила порядок возврата денег за туры в Грузию

Туристы, купившие тур в Грузию в июне, могут претендовать на полный возврат денежных средств. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации пояснили, что возможность расторгнуть договор и вернуть деньги за тур в страну, где существует угроза безопасности жизни и имущества, прописана в законе «Об основах туристской деятельности».

Граждане, купившие авиабилеты в Грузию самостоятельно, без участия туроператора, должны уточнять условия возврата у перевозчика, добавили в АТОР. Ассоциация также рекомендовала «не принимать экстренных решений по турам» в Грузию с датами вылета через несколько месяцев, так как ситуация в стране может нормализоваться.

Вечером 21 июня Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию после 8 июля. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнял, что запрет может быть отменен после нормализации обстановки в стране. Перевозчики, в частности, «Победа» и Red Wings, начали заявлять о возврате денег пассажирам, купившим билеты на рейсы в Грузию после 8 июля.