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United Technologies $149 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+39,35%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,53%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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Москалькова проинформировала Путина о деле журналиста Голунова

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным представила ему доклад о защите прав человека в России. Омбудсмен отдельно проинформировала его о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут прокомментировать дело журналиста, но отметил, что о нем президенту было доложено еще в пятницу 7 июня, когда Голунова задержали.

Москалькова 9 июня сообщала, что наблюдает за делом корреспондента с самого начала, и отметила, что держит его на личном контроле. Она также отметила оперативную реакцию властей, в частности, советника президента Антона Кобякова, который обещал лично изучить дело. Москалькова также обратила внимание на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который выразил обеспокоенность насчет насилия со стороны полиции в отношении Голунова и призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в произошедшем.

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Полиция сообщала, что при себе у него было пять свертков с порошком, еще несколько свертков и весы позднее, как заявляли правоохранительные органы, нашли при обыске в его квартире. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Журналист отрицает вину и говорит, что не употреблял наркотики. В редакции «Медузы» связывают произошедшее с профессиональной деятельностью журналиста и его работой над расследованием.

Общество
Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

Никулинский районный суд Москвы 8 июня поместил Голунова под домашний арест на два месяца. Адвокат Голунова 10 июня заявил, что экспертиза не выявила содержание наркотиков на руках и в организме корреспондента.

Общество
Что не так в деле Ивана Голунова: главные вопросы к следствию

Сам журналист сообщил, что полицейские применяли к нему насилие, а также не давали связаться с адвокатами, родственниками и коллегами. 8 июня в изоляторе временного содержания ему стало плохо. Врачи скорой помощи заподозрили у Голунова сотрясение мозга, переломы ребер, нашли гематому на голове. Главврач больницы №71, куда его направили на обследование, заявил, что у него нашли лишь легкие ссадины и синяк на лице. Адвокаты Голунова собираются обжаловать в ЕСПЧ условия его задержания.
 

Теги: Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Иван Голунов
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