Москалькова проинформировала Путина о деле журналиста Голунова

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным представила ему доклад о защите прав человека в России. Омбудсмен отдельно проинформировала его о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут прокомментировать дело журналиста, но отметил, что о нем президенту было доложено еще в пятницу 7 июня, когда Голунова задержали.

Москалькова 9 июня сообщала, что наблюдает за делом корреспондента с самого начала, и отметила, что держит его на личном контроле. Она также отметила оперативную реакцию властей, в частности, советника президента Антона Кобякова, который обещал лично изучить дело. Москалькова также обратила внимание на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который выразил обеспокоенность насчет насилия со стороны полиции в отношении Голунова и призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в произошедшем.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Полиция сообщала, что при себе у него было пять свертков с порошком, еще несколько свертков и весы позднее, как заявляли правоохранительные органы, нашли при обыске в его квартире. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Журналист отрицает вину и говорит, что не употреблял наркотики. В редакции «Медузы» связывают произошедшее с профессиональной деятельностью журналиста и его работой над расследованием.