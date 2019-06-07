Фото: Иван Голунов / Facebook

Спецкорреспондент «Медузы» и бывший журналист РБК Иван Голунов стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном сбыте и хранении наркотиков.

По имеющейся информации можно предположить, что при задержании и впоследствии не были полностью соблюдены все процессуальные нормы. ГУ МВД Москвы сперва опубликовало ряд фотографий с наркотическими веществами в квартире Голунова, а позже уточнило, что лишь одна из них была сделана в его московской квартире.

Иван Голунов — автор громких журналистских расследований. Они многим не нравились, вызывали споры, но всегда были безупречны с точки зрения собранных доказательств.

Редакция РБК ожидает, что столь же безупречными будут действия следователей и органов прокурорского надзора. Мы настаиваем на тщательной проверке обстоятельств возбуждения в отношении Ивана уголовного дела и его задержания. И требуем максимальной прозрачности при проведении расследования.