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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Политика ,  
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Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Антон Кобяков выразил уверенность, что Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией. В субботу суд может избрать меру пресечения журналисту, задержанному по делу о наркотиках
Антон Кобяков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости )

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Кобяков также выразил уверенность, что генпрокурор Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией. Об этом советник президента заявил журналистам на итоговой пресс-конференции Петербургского экономического форума.

Он напомнил, что есть статья за обман и подтасовку фактов. «Те, кто это делает, за это ответит», — сказал Кобяков, слова которого приводит ТАСС. «У нас есть разделение профессиональной ответственности, я перед вами отвечаю за итоги ПМЭФа, все то, о чем вы рассказали, изучу лично», — пообещал он.

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Советник Путина выразил уверенность, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и генпрокурор Юрий Чайка тщательно обеспечат надзор за происходящим и выполнят свои функции. «Посмотрим, проверим, изучим», — сказал он, напомнив о словах президента, согласно которым «каждый должен заниматься своим делом и отвечать за него».

Общество
Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналист «Медузы» Голунов был задержан 6 июня. Полиция заявила, что у него при себе были пять свертков с порошком. Еще несколько пакетов, а также более пяти граммов кокаина и весы, по утверждению полиции, были позднее найдены в квартире Голунова. 8 июня полиция предъявила ему обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. В полиции, где предъявляли обвинение, журналисту стало плохо, его повезли в больницу.

8 июня Никулинский суд Москвы может избрать меру пресечения Голунову. Сам журналист свою вину отрицает и называет произошедшее провокацией.

Фотогалерея 
Кто пришел к Никулинскому суду поддержать Ивана Голунова. Фоторепортаж

 

В пятницу начались одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Туда пришли, в частности, журналисты Илья Азар, Павел Каныгин, Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович и другие. Некоторых задержала полиция, позднее всех их отпустили без составления протоколов. В субботу акции продолжились у здания Никулинского суда Москвы, где ожидается решение по мере пресечения журналисту. Среди прочих поддержать Голунова приехала журналист Ксения Собчак.
 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Иван Голунов, Владимир Путин
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