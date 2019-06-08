Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Антон Кобяков выразил уверенность, что Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией. В субботу суд может избрать меру пресечения журналисту, задержанному по делу о наркотиках

Антон Кобяков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости )

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Кобяков также выразил уверенность, что генпрокурор Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией. Об этом советник президента заявил журналистам на итоговой пресс-конференции Петербургского экономического форума.

Он напомнил, что есть статья за обман и подтасовку фактов. «Те, кто это делает, за это ответит», — сказал Кобяков, слова которого приводит ТАСС. «У нас есть разделение профессиональной ответственности, я перед вами отвечаю за итоги ПМЭФа, все то, о чем вы рассказали, изучу лично», — пообещал он.

Советник Путина выразил уверенность, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и генпрокурор Юрий Чайка тщательно обеспечат надзор за происходящим и выполнят свои функции. «Посмотрим, проверим, изучим», — сказал он, напомнив о словах президента, согласно которым «каждый должен заниматься своим делом и отвечать за него».