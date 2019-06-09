Москалькова похвалила власти за реакцию на дело журналиста Голунова

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова высказалась о действиях российских властей по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом говорится в полученном РБК ответе на запрос. Она добавила, что находится на связи с его адвокатами.

«С удовлетворением отмечаю, что оперативная реакция российских властей, в том числе комментарий советника президента России Антона Кобякова, в котором он сообщил о намерении обеспечить за ситуацией надлежащий надзор, явно демонстрирует степень чувствительности органов государственной власти к запросам и мнению российского общества», — заявила Москалькова.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Полиция сообщала, что при себе у него было пять свертков с порошком, еще несколько свертков с запрещенным веществом и весы позднее нашли при обыске в его квартире. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.