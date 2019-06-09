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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Москалькова похвалила власти за реакцию на дело журналиста Голунова

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова высказалась о действиях российских властей по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом говорится в полученном РБК ответе на запрос. Она добавила, что находится на связи с его адвокатами. 

«С удовлетворением отмечаю, что оперативная реакция российских властей, в том числе комментарий советника президента России Антона Кобякова, в котором он сообщил о намерении обеспечить за ситуацией надлежащий надзор, явно демонстрирует степень чувствительности органов государственной власти к запросам и мнению российского общества», — заявила Москалькова.

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Голунова задержали 6 июня в Москве. Полиция сообщала, что при себе у него было пять свертков с порошком, еще несколько свертков с запрещенным веществом и весы позднее нашли при обыске в его квартире. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Общество
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Голунову стало плохо в изоляторе временного содержания 8 июня, ему вызвали скорую помощь. Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер, сотрясение головного мозга и нашли гематому на голове. Затем его отвезли в больницу № 71, где главврач Александр Мясников заявил, что у журналиста не обнаружили серьезных травм, есть лишь ссадины на спине. После этого Голунова отвезли в Никулинский районный суд Москвы, который отправил его под домашний арест на два месяца.

Советник президента России Антон Кобяков пообещал лично изучить дело Голунова. Он также выразил уверенность, что генпрокурор Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, кроме прочего, призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в произошедшем.
 

Теги: Иван Голунов, Татьяна Москалькова, органы власти
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