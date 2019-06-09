Что не так в деле Ивана Голунова: главные вопросы к следствию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,81 -0,28 EUR Бирж. 73,45 +0,12 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,52 64,21 EUR Нал. 74,15 73,03 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1335 +0,0067 BTC/USD Бирж. 7 744,20 -182,20 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 25 983,94 +1,02% Nasdaq 7 742,10 +1,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
В Шереметьево затопило один из терминалов из-за ложной пожарной тревоги Общество, 22:13 Что не так в деле Ивана Голунова: главные вопросы к следствию Общество, 22:11 В Казахстане опубликованы данные экзитполов после президентских выборов Политика, 21:57 Роспотребнадзор заявил о планах проверить «Крот» на соответствие ГОСТу Общество, 21:52 Финал Лиги наций по футболу. Португалия — Голландия. Онлайн Спорт, 21:45 Открытие 30-го фестиваля «Кинотавр». Фоторепортаж Общество, 21:20  На крыше торгового центра в Тульской области произошел пожар Общество, 21:17 Евросоюз признал новое правительство Молдавии Политика, 20:59 На автовокзале Уфы мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья Общество, 20:58 Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова Общество, 20:57 Сотни тысяч гонконгцев вышли на протесты против закона об экстрадиции Общество, 20:37 Реку Рось на Украине загрязнил упавший фургон с крадеными химикатами Общество, 20:20 Молдавия вступила в досрочное двоевластие Политика, 19:41 На востоке Лондона загорелся многоквартирный жилой дом Общество, 19:28
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Что не так в деле Ивана Голунова: главные вопросы к следствию
Журналист Иван Голунов обвинен в покушении на сбыт наркотиков и помещен под домашний арест. Он отрицает все обвинения и связывает дело с одним из своих расследований. РБК сформулировал основные вопросы к следствию
Иван Голунов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вопросы, которые вызывают сомнения в обоснованности дела и объективности его расследования

  • Почему сотрудники полиции Западного административного округа Москвы провели задержание Ивана Голунова на территории другого округа? Почему полиции не было известно, где и кем работает Голунов? На чем основаны подозрения в причастности Голунова к деятельности «группы лиц, занимающейся сбытом наркотиков»?

Сомнительно, что полицейские не знали о том, что разрабатывают журналиста, считает координатор правозащитной организации «Русь сидящая» Алексей Федярин. «Оперативная работа подразумевает сбор всей информации: адрес проживания, интересы, телефоны, друзья», — указал он.

Другой странностью в деле он считает то, что полиция, с одной стороны, вменяет Голунову именно сбыт и утверждает, что его разработка велась давно, с другой стороны, подозреваемого не взяли с поличным, то есть при передаче наркотика. «Обычно оперативник в подобных делах покупает наркотик у сбытчика и сразу берет его, а тут просто взяли фигуранта на улице», — сомневается эксперт, ранее работавший следователем.

  • Почему к Ивану Голунову сразу после задержания не был допущен адвокат? Почему ему не дали позвонить родным?

Согласно 48-й статье Конституции, каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

«Оперативники не имеют права запретить доступ к адвокату — это фундаментальное нарушение права на защиту. Однако задержание — это процессуальное действие, которое оформляет следователь. И оперативники могут заявить, что не задерживали Голунова, а пригласили его на добровольный опрос в полицию», — говорит адвокат Сергей Худяков. Согласно опубликованным изданием «База» показаниям Голунова, его задержали сотрудники полиции в штатском, они заломали ему руки за спину, затем надели наручники и посадили в машину.

Фотогалерея 
Кто пришел к Никулинскому суду поддержать Ивана Голунова. Фоторепортаж

  • На каком основании протокол задержания Ивана Голунова был составлен только спустя много часов после того, как оно произошло?

Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина называет это явным нарушением. «Протокол должен быть составлен незамедлительно, а не почти через 12 часов. Раньше часто, когда происходило задержание, оно не оформлялось, и первые часы использовались для выбивания показаний, а потом уже шло оформление», — отмечает эксперт.

  • Насколько законно то, что понятой был знаком с проводившими задержание полицейскими и сотрудниками отделения, куда доставили Ивана Голунова?

Часто работа понятого занимает целый день, поэтому оперативники регулярно используют не прохожих, а практикантов и делопроизводителей, работающих в полицейских отделениях, говорит Худяков. Очевидно, что говорить о непредвзятости последних сложно.

Фотогалерея 
Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова и задержания. Фоторепортаж

  • Как объясняется наличие гематом и ссадин у Ивана Голунова, если избиения в полиции не было?

Как и в случае недопуска адвокатов при опросе в полиции до официального задержания, здесь ситуация «слово против слова», считает Худяков. «Он будет говорить, что его били, полицейские — это отрицать. И если нет видео или прямых свидетелей избиения, то что-то доказать невозможно», — рассуждает юрист.

  • Почему сразу после обнаружения наркотиков в вещах Ивана Голунова не была проведена химико-биологическая экспертиза? Почему отпечатки пальцев, смывы с рук и т.п. у него были взяты лишь спустя 48 часов после задержания?

В делах о наркотиках экспертиза (смывы с рук, срез ногтевых пластин, продувка, проба анализов волос) проводится сразу, говорит адвокат Худяков. «Раз ничего подобного не сделано, это дает повод задуматься над правомерностью задержания», — отмечает он.

  • Насколько законно отступление сотрудников полиции от прописанной процедуры обыска, в результате чего они, располагая ключами от квартиры Ивана Голунова, имели возможность доступа в нее до начала официального обыска?

Из репортажа «Медузы» из квартиры Голунова после обысков следует, что оперативники не перерыли всю квартиру, а сразу нашли наркотики. Алексей Федярин сомневается в том, что следователи за короткое время смогли найти сверток с наркотиком: «Это физически невозможно, если только не знаешь, где именно он лежит или если ты сам туда не положил его. Обычно обыск в двухкомнатной квартире занимает пять-шесть часов».

  • Чем закончилась служебная проверка в связи с обнародованием полицией неправильных фотографий по делу Ивана Голунова?

История с фотографиями на сайте ГУ МВД

В 11:28 7 июня на официальном сайте столичной полиции появились девять фотографий «нарколаборатории» в квартире Голунова. Друзья журналиста стали писать, что это не его квартира. Тем не менее в 12:57 полиция выпускает сообщение: «Фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых».

Позиция полиции меняется в 16:18. Выясняется, что только одна из девяти  фотографий сделана в квартире Голунова: «Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный».

Еще через час, в 17:30, ГУ МВД сообщает о служебной проверке по факту «предоставления некачественной информации». В 22:40 уточняется, что ошибка произошла по вине сотрудника главка.


Общество
Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

Участники дела Голунова

Согласно появившемуся в СМИ протоколу допроса Голунова, задержание проводили оперативники УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве Роман Филимонов и Дмитрий Кожанов. Фамилии других участников задержания не назывались.

Следователь Игорь Лопатин, сотрудник следственной части УВД по ЗАО, оформлял задержание Голунова. Это он позвонил ночью другу Голунова, журналистке Светлане Рейтер, и рассказал, что Голунова задержали «прямо сейчас» при попытке продать мефедрон. Во время разговора Рейтер, по ее словам, услышала выкрики Голунова, который находился рядом со следователем, о том, что его задержали не ночью, а в два часа дня 6 июня и подбросили пакеты с неизвестным веществом.

Евгений Машин, начальник следственной части УВД по ЗАО, по словам адвоката Голунова Дмитрия Джелая, отказывал журналисту в госпитализации, несмотря на то, что две бригады скорой помощи настаивали на необходимости отправить его в больницу из-за подозрения на перелом ребер и сотрясение мозга.

Полковник Андрей Щиров, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, который ведет дело Голунова. 9 июня «База» и Transparency International опубликовали расследование о принадлежащих семье Щирова автомобилях и земельных участках в Подмосковье.

Почему дело Голунова касается всех

Наркотические дела — самые распространенные в России. По данным ФСИН за 2016 год, осужденные по делам об обороте наркотиков составляют четверть от всех отбывающих наказание в российских колониях. Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде России, количество осужденных за наркопреступления в последние годы составляет от 103 тыс. до 114,5 тыс. человек ежегодно.

Исследования показывают, что фальсификация доказательств по наркотической статье Уголовного кодекса (ст. 228 УК РФ) — распространенное в России явление. «Палочная» система (когда в отчетный период необходимо выявить и раскрыть определенное количество преступлений. — РБК) подталкивает правоохранительные органы к повышению показателей раскрываемости наркопреступлений любыми доступными средствами, в том числе путем фальсификаций, подбросов и искажения статистики», — отмечалось в исследовании Института правоприменения в рамках проекта «Открытая полиция» Комитета гражданских инициатив. 

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

Дело Голунова стало примером того, что привлечь по наркотической статье можно абсолютного любого человека, уверен координатор «Руси сидящей» Андрей Федярин.

Сложившаяся судебная практика по наркотическим делам свидетельствует о репрессивной направленности действий государства, и если вам подбросили наркотики, доказать невиновность будет очень сложно, указывает бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия. Жертвой может стать любой человек, а не только известный журналист. Багатурия советует в любом случае незамедлительно обращаться к адвокату, а до его приезда внимательно следить за тем, что полиция делает и оформляет, ни в коем случае не трогать подброшенное, не пить жидкости, предложенные сотрудниками, и писать все замечания в протокол.

Авторы: Владимир Дергачев, Александр Атасунцев, Кирилл Сироткин
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Иван Голунов, журналистика, ГУ МВД России по г. Москве
Материалы по теме
Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность из-за дела Голунова
Общество
Защита Голунова пожалуется в ЕСПЧ на условия его задержания
Общество
Редакция «Медузы» сообщила о поступавших 13 месяцев угрозах Голунову
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter