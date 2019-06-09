Защита Голунова пожалуется в ЕСПЧ на условия его задержания

Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, намерена пожаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на условия его задержания. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Джулай, передает «РИА Новости».

Джулай отметил, что со времени задержания до 23 часов 7 июня с Голуновым проводились следственные действия. «Он больше суток не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее — это было настоящей пыткой», — заявил он. Статья 3 Конвенции о защите права человека устанавливает запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

Спецкора «Медузы» задержали в Москве днем 6 июня. Как сообщал адвокат, ему 12 часов не давали выйти на связь с близкими и коллегами. Полиция утверждает, что при себе у журналиста были наркотики, кроме того, по заявлению МВД, позднее их обнаружили при обысках в его доме.

По версии следствия, он «с преступным умыслом и из корыстных побуждений» приобрел 3,56 г метилэфедрона и 5,4 г кокаина. Минувшую ночь он провел в изоляторе временного содержания. 8 июня Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).