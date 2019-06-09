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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Защита Голунова пожалуется в ЕСПЧ на условия его задержания

Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, намерена пожаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на условия его задержания. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Джулай, передает «РИА Новости».

Джулай отметил, что со времени задержания до 23 часов 7 июня с Голуновым проводились следственные действия. «Он больше суток не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее — это было настоящей пыткой», — заявил он. Статья 3 Конвенции о защите права человека устанавливает запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

Спецкора «Медузы» задержали в Москве днем 6 июня. Как сообщал адвокат, ему 12 часов не давали выйти на связь с близкими и коллегами. Полиция утверждает, что при себе у журналиста были наркотики, кроме того, по заявлению МВД, позднее их обнаружили при обысках в его доме.

По версии следствия, он «с преступным умыслом и из корыстных побуждений» приобрел 3,56 г метилэфедрона и 5,4 г кокаина. Минувшую ночь он провел в изоляторе временного содержания. 8 июня Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

В отделе полиции журналисту стало плохо, ему вызвали врачей и по итогам осмотра отправили в больницу. Оттуда спецкора «Медузы» доставили в Никулинский суд, который не поддержал ходатайство следствия, требовавшего отправить его под стражу, и назначил Голунову домашний арест на два месяца. Журналист не признает вину и связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

Теги: Иван Голунов, ЕСПЧ, журналист, задержание
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