Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова

Врачи провели медицинское обследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружили у него серьезных травм и готовы отпустить его. Об этом «РИА Новости» сообщил Александр Мясников — главный врач столичной Городской клинической больницы № 71, куда журналиста доставили из изолятора временного содержания для медицинского обследования после того, как ему стало плохо.

Главврач отметил, что Голунова осмотрели травматолог, хирург и терапевт, ему сделали компьютерную томографию головы, а также взяли кровь на анализ. По словам Мясникова, у журналиста нормальная КТ головы, легких, нет переломов ребер или других следов каких-либо переломов и трещин.

Врачи также не нашли признаков сотрясения мозга, отметили лишь гематому под глазом и ссадины на спине. По результатам обследования они решили, что нет оснований для того, чтобы дальше держать его в больнице.

«Единственное, из-за чего мы его придерживаем, мы просто решили, поскольку есть ссадина, профилактически вести ему столбнячный иммуноглобулин, он вводится в несколько приемов. И сейчас мы его отправим домой, ну или не домой, а куда положено», — сказал Мясников.