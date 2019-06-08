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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова

Врачи провели медицинское обследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружили у него серьезных травм и готовы отпустить его. Об этом «РИА Новости» сообщил Александр Мясников — главный врач столичной Городской клинической больницы № 71, куда журналиста доставили из изолятора временного содержания для медицинского обследования после того, как ему стало плохо.

Главврач отметил, что Голунова осмотрели травматолог, хирург и терапевт, ему сделали компьютерную томографию головы, а также взяли кровь на анализ. По словам Мясникова, у журналиста нормальная КТ головы, легких, нет переломов ребер или других следов каких-либо переломов и трещин.

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Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Врачи также не нашли признаков сотрясения мозга, отметили лишь гематому под глазом и ссадины на спине. По результатам обследования они решили, что нет оснований для того, чтобы дальше держать его в больнице.

«Единственное, из-за чего мы его придерживаем, мы просто решили, поскольку есть ссадина, профилактически вести ему столбнячный иммуноглобулин, он вводится в несколько приемов. И сейчас мы его отправим домой, ну или не домой, а куда положено», — сказал Мясников.

Юрист и глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Голунова Павел Чиков в своем Telegram-канале написал «4 часа полиция за закрытыми дверями общалась с медиками. Адвокатов не пускали. Врачи скорых молодцы, а больничные слажали. Доступа к меддокументам у защиты нет. Оценить, что, как и кого в реальности обследовали, нельзя. Доверия к такой «медпомощи» нет.»

Общество
Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Он провел сутки в изоляторе временного содержания. Голунову стало плохо 8 июня, его увезла скорая помощь.Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что врачи обнаружили у него гематому, сотрясение мозга и подозревают перелом ребер. В ОНК сказали, что на теле и лице Голунова нет следов побоев, а ссадины на спине он получил, когда оказывал сопротивление при задержании.


 

Теги: Иван Голунов, Больница, травмы
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