Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность из-за дела Голунова

Генеральный секретарь Совета Европы Турберн Ягланд обеспокоен сообщениями о том, что корреспондент «Медузы» Иван Голунов подвергся насилию со стороны сотрудников полиции и был травмирован во время содержания в отделении. Об этом говорится в заявлении Ягланда, опубликованном на сайте СЕ.

Он напомнил, что статья 3 Европейской конвенции о правах человека, участником которой является Россия, запрещает насилие со стороны полицейских во время следственных действий.

«Более того, тот факт, что господин Голунов утверждает, что доказательства против него были подделаны, вызывает еще большее подозрение в нынешней ситуации», — отметил генсек Совета Европы.

Ягланд призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в произошедшем и выразил надежду, что ситуацию также рассмотрит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.