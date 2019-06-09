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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность из-за дела Голунова

Генеральный секретарь Совета Европы Турберн Ягланд обеспокоен сообщениями о том, что корреспондент «Медузы» Иван Голунов подвергся насилию со стороны сотрудников полиции и был травмирован во время содержания в отделении. Об этом говорится в заявлении Ягланда, опубликованном на сайте СЕ.

Он напомнил, что статья 3 Европейской конвенции о правах человека, участником которой является Россия, запрещает насилие со стороны полицейских во время следственных действий.

«Более того, тот факт, что господин Голунов утверждает, что доказательства против него были подделаны, вызывает еще большее подозрение в нынешней ситуации», — отметил генсек Совета Европы.

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

Ягланд призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в произошедшем и выразил надежду, что ситуацию также рассмотрит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Журналист был задержан 6 июня в Москве, полиция утверждает, что у него были найдены наркотики. Голунову долгое время не давали связаться с близкими и коллегами, рассказывал его адвокат. Он провел сутки в изоляторе временного содержания.

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Защита Голунова пожалуется в ЕСПЧ на условия его задержания

Днем 8 июня, когда Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), журналисту стало плохо, к нему в изолятор вызвали врачей, а позже отправили в больницу. Главный врач столичной Городской клинической больницы № 71 заявил, что серьезных травм у журналиста не обнаружили, но до этого медики из бригады скорой помощи зафиксировали у него сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер.

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Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Из больницы спецкора «Медузы» доставили в Никулинский суд Москвы, который отправил его под домашний арест на два месяца. Голунов отрицает выдвинутые против него обвинения и связывает произошедшее с профессиональной деятельностью. На заседании суда он сообщил о поступавших ему угрозах из-за его расследования о похоронном бизнесе.

Теги: Иван Голунов, Совет Европы, Ягланд
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