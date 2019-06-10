Адвокат заявил об отсутствии наркотиков на руках и в организме Голунова

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков объяснил РБК, что результаты экспертизы смывов с ладоней рук и срезов ногтей Ивана Голунова показывают, что он, скорее всего, продолжительное время не имел контакта с наркотическими веществами. По его словам, если человек брал в руки наркотики, эксперты могут обнаружить их в смывах в течение двух недель.

«Это зависит от многих факторов — часто ли мыл руки человек, обрабатывал ли их каким-то химическим веществом. Обычный человек, который «бодяжит» наркотики, обычно не заботится о том, насколько у него чистые руки, и наркотики могут находиться на коже достаточно долго, особенно под ногтями», — рассказал нарколог.

Специалист добавил, что в моче наркотики могут быть обнаружены в течение от нескольких часов до нескольких суток.

«Если у человека хорошо работают почки, наркотики выводятся из организма быстро — буквально в течение нескольких часов. Если мы имеем дело с плохим метаболизмом, плохой работой почек, то речь идет о нескольких днях. В любом случае в крови и моче наркотики не держатся долго. А вот исследование, например, волос может дать результаты до нескольких месяцев», — уточнил Зыков.

Накануне о том, что тест журналиста «Медузы» на наркотики оказался отрицательным, в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня. Известно об этом стало на следующий день. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили журналиста в попытке продажи наркотиков. При себе у Голунова, а также в ходе обыска у него дома, утверждали полицейские, обнаружили запрещенные вещества. Сам Голунов свою вину отрицает и говорит, что наркотики ему подбросили. Преследование он связывает с расследованием связей сотрудников ФСБ с рынком похоронных услуг, которым журналист занимался в последнее время.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. 7 июня у здания столичного главка полиции на Петровке, 38 состоялась серия одиночных пикетов, которые на следующий день продолжились у здания Никулинского суда (он принимал решение о мере пресечения для спецкора «Медузы»). 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест.