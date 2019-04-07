Войска Хафтара нанесли авиаудар по позициям Сараджа в Триполи

​Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара в рамках военной операции по захвату Триполи

нанесла авиаудар по позициям правительства национального единства (ПНС) во главе с премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, войска достигли южной окраины и захватили международный аэропорт Триполи, однако силы, подконтрольные Фаизу Сараджу, эту информацию опровергают. Отмечается, что военный самолет нанес авиаудар в том же районе. Другие подробности не приводятся.

В воскресенье подконтрольные Фаизу Сараджу вооруженные силы правительства национального согласия объявили о начале военной операции «Вулкан гнева».

В результате столкновения между войсками правительства национального согласия и силами Ливийской национальной армии (ЛНС) погибли не менее 21 человека. Кроме того, 27 человек получили ранения. Идет ли речь о мирных жителях, потерях с одной или обеих сторон, в сообщении не уточняется.

Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) потребовала от сторон конфликта в Ливии ввести двухчасовое перемирие в южной части ливийской столицы для обеспечения эвакуации пострадавших.

Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля, заявив о намерении очистить столицу Ливии от «террористов». В тот же день начались первые бои с войсками Сараджа. Силы ЛНА захватили несколько населенных пунктов, а также аэропорт Триполи, после чего правительственные войска смогли его освободить.

В Совбезе ООН заявляли, что конфликт в Ливии нельзя решить военным путем, и потребовали прекращения военных действий.

Россия призвала стороны к мирному разрешению конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва поддерживает все политические силы в Ливии.​