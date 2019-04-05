Армия Хафтара заявила о потерях после взятия аэропорта Триполи

Представитель армии фельдмаршала добавил, что его войска также заняли два города рядом с Триполи — Тархуну и Эль-Азизию

Фото: Manu Brabo / AP

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара взяли под свой контроль международный аэропорт в Триполи. Об этом пишет местное издание AdressLibya и агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Он добавил, что войска Хафтара также взяли под контроль два города рядом с Триполи — Тархуну и Эль-Азизию. По словам аль-Мисмари, ЛНА потеряла пять человек.

Ранее о переходе аэропорта под контроль Хафтара сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Аэропорт расположен в районе Каср-Бен-Гашир и не используется для полетов — он сильно пострадал во время боев 2014 года. Международное воздушное сообщение с Триполи идет через аэродром Митига.

О начале наступления на Триполи, в котором располагается признанное ООН​ правительство национального единства с премьером Фаизом Сараджем, Хафтар объявил в четверг, 4 апреля. В тот же день начались первые бои с войсками Сараджа, ЛНА взяла под свой контроль несколько населенных пунктов.​