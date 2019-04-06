Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии

Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии

Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе телефонных переговоров рассказал замглаве МИД России Михаилу Богданову о действиях армии против террористических группировок. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Разговор прошел 5 апреля. Хафтар отметил, что действия проводились против группировок, которые находятся, в частности, в районе Триполи. По его словам, они «представляют опасность для ливийского общества» и мешают диалогу, целью которого является формирование единого правительства.

Отмечается, что российская сторона подтвердила свою поддержку политических методов решения конфликтов в Ливии. В ходе разговора Богданов также подчеркнул необходимость объединить усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В 2011 году в Ливии был свергнут глава страны Муаммар Кадаффи. С тех пор не был сформирован единый орган госуправления. Тогда же была создана ЛНА, которая выступает против правительства. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что причиной кризиса в Ливии стало вмешательство НАТО.