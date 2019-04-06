Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,79 64,88 EUR Нал. 73,90 72,89 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 111,20 +27,00 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
МИД ответил на слова Киева о праве на компенсацию за «оккупацию» Россией Политика, 17:59 Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии Политика, 17:55 Зарплата игрока «Наполи» после перехода в «ПСЖ» увеличится в четыре раза Спорт, 17:46 Оксана Лаврентьева — о женщине в бизнесе и работе над собой РБК и Helena Rubinstein, 17:32 В Нидерландах истребитель F-16 осколками снаряда повредил свой двигатель Политика, 17:29 Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества Общество, 17:16 В Раде сообщили о признании незаконным требования о переименовании УПЦ Политика, 17:02 Медведев после идеи Володина назвал неактуальными изменения в Конституции Политика, 17:00 Как получить налоговый вычет на доход от инвестиций: инструкция РБК и Сбербанк, 16:57 «Динамо» ушло от поражения в матче с «Анжи» Спорт, 16:49 В чем разница между красивой, ухоженной и здоровой кожей РБК и Helena Rubinstein, 16:28 Ливийская армия нанесла авиаудары по подразделениям Хафтара Политика, 16:08 Показатель статуса: что должно быть у настоящего успешного человека РБК и BMW, 15:55 Минфин предложил ввести сроки для соглашений по субсидиям на нацпроекты Экономика, 15:52
Политика ,  
0 
Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии

Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе телефонных переговоров рассказал замглаве МИД России Михаилу Богданову о действиях армии против террористических группировок. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Разговор прошел 5 апреля. Хафтар отметил, что действия проводились против группировок, которые находятся, в частности, в районе Триполи. По его словам, они «представляют опасность для ливийского общества» и мешают диалогу, целью которого является формирование единого правительства.

Политика
Военное наступление в Ливии. Главное

Отмечается, что российская сторона подтвердила свою поддержку политических методов решения конфликтов в Ливии. В ходе разговора Богданов также подчеркнул необходимость объединить усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В 2011 году в Ливии был свергнут глава страны Муаммар Кадаффи. С тех пор не был сформирован единый орган госуправления. Тогда же была создана ЛНА, которая выступает против правительства. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что причиной кризиса в Ливии стало вмешательство НАТО.

Политика
Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии

4 апреля фельдмаршал Хафтар объявил о наступлении на Триполи, где находится поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС). 5 апреля ЛНА взяла под свой контроль аэропорт столицы, однако впоследствии правительственные войска под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа освободили его. 5 и 6 апреля Военно-воздушные силы ПНС нанесли авиаудары по позициям армии Хафтара.

Теги: Ливия, Халифа Хафтар, Михаил Богданов
Материалы по теме
Ливийская армия нанесла авиаудары по подразделениям Хафтара
Политика
Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter