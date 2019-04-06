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Amazon $2 200 (+19,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Политика ,  
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Войска Сараджа заявили об освобождении аэропорта Триполи от армии Хафтара

Правительственные войска Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа освободили аэропорт Триполи от армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщил министр внутренних дел правительстве национального согласия (ПНС) Фатхи Али Башага, передает Reuters.

«Аэропорт Триполи полностью освобожден», — сказал министр. При этом отмечается, что боестолкновения продолжаются в прилежащей к аэропорту территории в районе Каср Бен-Гашир, сообщает телеканал Libya Al-Ahrar.

Политика
Военное наступление в Ливии. Главное

5 апреля силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара взяли под свой контроль международный аэропорт в Триполи. Помимо этого, войска также взяли под контроль два города рядом с Триполи — Тархуну и Эль-Азизию. Как отметил представитель ЛНА, силы Хафтара потеряли пять человек.

На сегодняшний день аэропорт не используется для полетов, так как во время боев в 2014 году он сильно пострадал. Международное воздушное сообщение с Триполи осуществляется через аэродром Митига.

Политика
Главы МИД G7 предостерегли армию Хафтара от военных действий

Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля. В тот же день начались первые бои с войсками Сараджа, ЛНА взяла под свой контроль несколько населенных пунктов.​

Беспокойство по этому поводу выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который сразу после начала наступления вылетел на переговоры с Хафтаром. Фельдмаршал сообщил ему, что будет продолжать наступление, пока не победит «терроризм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не поддерживает Хафтара и никак не участвует в конфликте на территории Ливии. Представитель МИД Мария Захарова выразила надежду на мирное урегулирование конфликта. 

В Совбезе ООН заявили, что конфликт в Ливии нельзя решить военным путем, призвав силы ЛНА прекратить военные действия. 

Теги: Ливия, Триполи, Аэропорт, Халифа Хафтар
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