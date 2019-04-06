Ливийская армия нанесла авиаудары по подразделениям Хафтара

Боевая авиация правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесла воздушные удары по позициям армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По данным агентства, удары производились в пятницу и субботу, 5 и 6 апреля, недалеко от Триполи. Издание Libyan Express добавляет, что Военно-воздушные силы (ВВС) Ливии заявили о том, что они нанесли удары по лагерю Мидза недалеко от города Гарьян и позициям в районе Сук-аль-Хамис.

Ранее сообщалось, что правительственные войска Ливии освободили аэропорт Триполи от армии Хафтара, которая заняла его 5 апреля. Войска возглавлял премьер-министр страны Фаиз Сарадж. Однако столкновения продолжались в районе Каср Бен-Гашир.

4 апреля Хафтар объявил о наступлении на Триполи, в котором находится признанное ООН правительство во главе с Сараджем. На переговоры с Хафтаром вылетел генсекретарь международной организации Антониу Гутерриш. Он покинул Ливию 5 апреля. Генсекретарь ООН выразил надежду на то, что удастся избежать «кровавого противостояния»,​ и выразил приверженность политическому урегулированию.