Ливийская армия нанесла авиаудары по подразделениям Хафтара

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,78 64,92 EUR Нал. 73,86 72,91 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 090,42 +6,22 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
В чем разница между красивой, ухоженной и здоровой кожей РБК и Helena Rubinstein, 16:28 Ливийская армия нанесла авиаудары по подразделениям Хафтара Политика, 16:08 Показатель статуса: что должно быть у настоящего успешного человека РБК и BMW, 15:55 Минфин предложил ввести сроки для соглашений по субсидиям на нацпроекты Экономика, 15:52 Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке Политика, 15:46 СМИ анонсировали отставку главного тренера «Милана» Спорт, 15:44 Фудтраки и автолавки: как устроен уличный бизнес на «колесах» РБК и ГАЗ, 15:27 В Москве в районе закрытых станций метро перекрыли съезды с ТТК и МКАДа Общество, 14:55 Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии Политика, 14:51 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 14:48 МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией Политика, 14:33 14-летний сын Роналдиньо подписал первый контракт с футбольным клубом Спорт, 14:32 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 14:12 В Туапсе на нефтебазе произошел пожар Общество, 14:04
Политика ,  
0 
Ливийская армия нанесла авиаудары по подразделениям Хафтара

Боевая авиация правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесла воздушные удары по позициям армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По данным агентства, удары производились в пятницу и субботу, 5 и 6 апреля, недалеко от Триполи. Издание Libyan Express добавляет, что Военно-воздушные силы (ВВС) Ливии заявили о том, что они нанесли удары по лагерю Мидза недалеко от города Гарьян и позициям в районе Сук-аль-Хамис.

Политика
Военное наступление в Ливии. Главное

Ранее сообщалось, что правительственные войска Ливии освободили аэропорт Триполи от армии Хафтара, которая заняла его 5 апреля. Войска возглавлял премьер-министр страны Фаиз Сарадж. Однако столкновения продолжались в районе Каср Бен-Гашир.

4 апреля Хафтар объявил о наступлении на Триполи, в котором находится признанное ООН правительство во главе с Сараджем. На переговоры с Хафтаром вылетел генсекретарь международной организации Антониу Гутерриш. Он покинул Ливию 5 апреля. Генсекретарь ООН выразил надежду на то, что удастся избежать «кровавого противостояния»,​ и выразил приверженность политическому урегулированию.

Теги: Ливия, Триполи, авиаудар
Материалы по теме
Войска Сараджа заявили об освобождении аэропорта Триполи от армии Хафтара
Политика
Армия Хафтара заявила о потерях после взятия аэропорта Триполи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter