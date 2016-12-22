В посольстве России в Киеве рассказали о ситуации после нападения ночью

Российское посольство в Киеве охраняют сотрудники Нацгвардии Украины, рассказал РБК пресс-атташе посольства России в Киеве Денис Голенко.
«У нас наряд Нацгвардии [Украины], который охраняет здание дипмиссии, камеры нескольких телеканалов, большого скопления людей пока нет», — сказал он.
В воскресенье, 25 ноября, демонстранты закидали посольство в Киеве дымовыми шашками и попытались поджечь покрышки у здания в знак протеста против задержания российскими пограничниками украинских кораблей в районе Керченского пролива. Сообщалось, что во время акции сгорел автомобиль с дипломатическими номерами.
В понедельник, 26 ноября, неизвестные забросали фаерами генконсульство России в Харькове. По данным издания Depo, в результате сгорело дерево, никто не пострадал.
25 ноября в ФСБ рассказали, что три украинских корабля вошли в территориальные воды России без разрешения и направились к Керченскому проливу. Они проигнорировали требование остановиться, и российские пограничники открыли по ним огонь. В интернете появилось видео, на котором российский корабль таранит украинский буксир.
В ВМС Украины позже сообщили, что в результате пострадали шесть моряков с рейдового буксира «Яны Капу», а также двух артиллерийских катеров — «Бердянска» и «Никополя». Задержанных украинских военных доставили в Керчь, трое из них находятся в больницах.
После инцидента президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение, эту инициативу поддержали в Совете национальной безопасности страны. Порошенко уже подписал указ о введении военного положения, теперь его должна утвердить Верховная рада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия украинских кораблей вторжением в российские воды. Российский МИД обвинил Украину в нарушении границ.