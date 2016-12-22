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Митинг около российского посольства в Киеве. Фоторепортаж
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Митинг около российского посольства в Киеве. Фоторепортаж
Общество, 10:00
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Митинг около российского посольства в Киеве. Фоторепортаж

На фоне обострения ситуации в Керченском проливе вечером 26 ноября около российского посольства в Киеве украинские активисты провели стихийную акцию протеста. Они забросали дымовыми шашками здание дипмиссии и попытались поджечь шины, ​однако протестующим помешали сотрудники правоохранительных органов

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Протестующие принесли к зданию российского посольства бумажные кораблики

Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
На митинг собралось около 300 человек
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Протестующие перекрыли движение рядом с посольством по Воздухофлотскому проспекту
Фото: Ефрем Лукацкий / AP

К зданию дипмиссии пришли члены националистических организаций и ветераны АТО

Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: РИА Новости
Для охраны посольства были стянуты усиленные отряды полиции и Нацгвардии. К зданию дипмиссии прибыл начальник киевской полиции Андрей Крищенко
 
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Во время демонстрации сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Пожарные потушили огонь, но машина восстановлению уже не подлежит
Фото: NCLviv / Facebook

Похожая акция прошла и около здания Генерального консульства России во Львове. Здесь демонстранты из националистических организаций подожгли шины
 

Теги: мультимедиа , Киев , митинг
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