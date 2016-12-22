Митинг около российского посольства в Киеве. Фоторепортаж
Общество, 10:00
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Митинг около российского посольства в Киеве. Фоторепортаж
На фоне обострения ситуации в Керченском проливе вечером 26 ноября около российского посольства в Киеве украинские активисты провели стихийную акцию протеста. Они забросали дымовыми шашками здание дипмиссии и попытались поджечь шины, однако протестующим помешали сотрудники правоохранительных органов
Протестующие принесли к зданию российского посольства бумажные кораблики
На митинг собралось около 300 человек
Протестующие перекрыли движение рядом с посольством по Воздухофлотскому проспекту
К зданию дипмиссии пришли члены националистических организаций и ветераны АТО
Для охраны посольства были стянуты усиленные отряды полиции и Нацгвардии. К зданию дипмиссии прибыл начальник киевской полиции Андрей Крищенко
Во время демонстрации сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Пожарные потушили огонь, но машина восстановлению уже не подлежит
Похожая акция прошла и около здания Генерального консульства России во Львове. Здесь демонстранты из националистических организаций подожгли шины