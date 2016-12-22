ФСБ сообщила о применении оружия в отношении кораблей ВМС Украины

ФСБ сообщила о том, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей, которые пересекли государственную границу

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В сообщении Центра общественных связей ФСБ России, которое поступило в РБК, указывается, что около 19:00 мск украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу. Поскольку они не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали, по ним был открыт огонь.

В ФСБ сообщили, что в результате трое украинских военнослужащих были ранены. Им была оказана медицинская помощь.

В спецслужбах также отметили, что все три нарушившие границу корабля задержаны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в ФСБ заявляли о том, что вышедшие из Бердянска корабли ВМС Украины легли на обратный курс и направились обратно на Украину.

Там также указывали, что располагают неопровержимыми доказательствами подготовки Украиной провокации в Черном море.

Вечером 25 ноября в Киеве заявили об обстреле своих кораблей российскими военными. Там указали, что шесть моряков были ранены, а катер «Бердянск» и буксир «Яны Капу» были «захвачены российским спецназом».

В связи со случившимся президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное совещание военного кабинета.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску призвала обе стороны проявлять сдержанность, сообщает агентство «Интерфакс». С призывом к деэскалации обратилась и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.