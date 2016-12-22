В Харькове генконсульство России забросали фаерами

Группа неизвестных забросала фаерами территорию генконсульства России в Харькове, сообщает издание Depo.

В результате сгорело дерево, здание генконсульства не пострадало, дипломаты находятся в безопасности.

Вечером 25 ноября активисты закидали посольство России в Киеве дымовыми шашками, также демонстранты пытались поджечь покрышки в знак протеста против задержания украинских кораблей российскими пограничниками в районе Керченского пролива, однако им помешали правоохранители. Также во время акции сгорел автомобиль с дипломатическими номерами. Аналогичная акция протеста состоялась у посольства России во Львове.

Инцидент с украинскими кораблями произошел 25 ноября. По данным ФСБ, три украинских военных корабля без разрешения вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. Они проигнорировали требование остановиться, после чего пограничники открыли по ним огонь. Позднее в Сети появилось видео, как российский корабль таранит украинский буксир.

По данным ВМС Украины, при обстреле пострадали шестеро моряков с артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь», а также рейдового буксира «Яны Капу».

Задержанные корабли доставили в Керченский порт, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).