МИД заявил Украине протест в связи с конфликтом в Керченском проливе

Москва пообещала Киеву жестко пресекать посягательства на суверенитет и выразила ему решительный протест. Накануне в территориальные воды Крыма вошли три украинских корабля. Российская сторона обвинила их в нарушении границы

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российский МИД заявил Украине решительный протест в связи с конфликтом в Керченском проливе. Накануне в территориальные воды Крыма вошли три украинских корабля. Российская сторона обвинила их в нарушении своей госграницы.

После произошедшего, как указали во внешнеполитическом ведомстве, Москва потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении министерства.

Россия, согласно заявлению МИДа, «неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива». Случившееся накануне представители ведомства сочли «тщательно продуманной и спланированной по месту и форме провокацией». Она, как полагают в Москве, «нацелена на разжигание еще одного очага напряженности в регионе», а также «создание предлога для наращивания санкций против России».

«Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине», — предположили в российском МИДе, заметив, что подтверждением этому стало намерение Киева ввести в стране военное положение.

Помимо этого, возмущение представители внешнеполитического ведомства выразили в связи «нападением украинских радикалов на российские диппредставительства [на Украине]». Так, от Киева МИД потребовал привлечь виновных к ответственности и обеспечить неприкосновенность посольства и генконсульств России на территории республики.

«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями», — добавили также в министерстве, подчеркнув, что Россия «будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность».

Накануне в территориальные воды Крыма вошли три украинских корабля — два бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Они направлялись в Керченский пролив. Российская сторона об их передвижениях предупреждена не была. На требования пограничников из России остановиться, как рассказали затем в ФСБ, экипажи судов не реагировали. По украинским кораблям в связи с этим российская сторона открыла огонь. В результате обстрела пострадали три моряка (ВМС Украины при этом заявляли о шести травмированных членах экипажей). Украинские корабли после случившегося потеряли ход, были задержаны и отбуксированы в керченский порт в Крыму. Пострадавших по прибытии туда госпитализировали.

Украинские военные впоследствии назвали инцидент в Керченском проливе «российской агрессией». Президент республики Петр Порошенко в ночь на 26 ноября созвал чрезвычайное заседание украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На мероприятии обсуждалась идея о введении на Украине военного положения. Теперь эту инициативу должна одобрить Верховная рада.

В это же время у российского посольства в Киеве состоялась стихийная акция членов украинских националистических организаций и ветеранов операции в Донбассе. Здание дипмиссии активисты забрасывали дымовыми шашками, к воротам посольства они принесли покрышки, которые впоследствии попытались поджечь, однако им помешали сотрудники правоохранительных органов.​