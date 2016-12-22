В Приморье приехала комиссия ЦИК

Комиссия Центризбиркома (ЦИК) приехала во Владивосток, передает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря краевого избиркома Наталью Камаеву.

«Комиссия ЦИК уже находится во Владивостоке. В нее вошли член Центризбиркома Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата ЦИК», — заявила Камаева.

Представители ЦИК вероятно встретятся с кандидатами в губернаторы Приморского края — врио главы региона Андреем Тарасенко («Единая Россия») и Андреем Ищенко (КПРФ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональной избирательной комиссии, Романа Охотникова. По его словам, на данный момент зафиксировано более 60 жалоб по поводу прошедшего в регионе второго тура выборов губернатора. Он добавил, что проверка, вероятно, продлится до пятницы, 21 сентября.

В штабе Ищенко уточнили «Интерфаксу», что кандидат в губернаторы примет участие в работе комиссии ЦИК и уже приехал в краевой избирком.

Второй тур прошел в минувшее воскресенье, 16 сентября. По итогам подсчета 97% протоколов Ищенко лидировал с 50,37% голосов против 47% у Тарасенко. После подсчета 99% бюллетеней, Тарасенко вышел вперед с 49% и разницей в 2 тыс. голосов.

В КПРФ назвали изменения при подсчете последней серии протоколов беспределом и пообещали устроить акции протеста против фальсификации выборов. Ищенко заявил, что начал бессрочную голодовку, но прекратил ее в тот же день, объяснив свое решение рекомендацией лидера партии Геннадия Зюганова. Тогда же КПРФ подала первые иски в связи с результатами выборов. В штабе Тарасенко обвинили коммунистов в «скупке голосов».

Жалобы, касающиеся выборов главы Приморья, пообещали рассмотреть в Следственном комитете. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы состоялись, однако их результаты могут не принять и Центризбирком примет решение только после изучения всех жалоб.

18 сентября результаты голосования отменили на 13 участках в Советском районе Владивостока. Позже краевой избирком признал Тарасенко победителем выборов, по итогам подсчета 100% протоколов он набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.