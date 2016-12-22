ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,15 66,65 EUR Нал. 79,62 78,14 USD Бирж. 67,37 -0,69 EUR Бирж. 78,58 -0,92 USD ЦБ. 67,75 -0,44 EUR ЦБ. 79,17 -0,18 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6344,20 +98,10 IMOEX 2402,58 +1,21% RTSI 1123,03 +2,14% Brent 78,80 +0,82% DJIA 26246,96 +0,71% Nasdaq 7956,11 +0,76%
В Приморье приехала комиссия ЦИК
Лента новостей
В Приморье приехала комиссия ЦИК 04:28, Политика «Коммерсантъ» узнал о планах правительства сменить главу Фонда кино 04:07, Общество Запрет смартфонов в школах поддержали 73% россиян 03:52, Общество В Венесуэле потребовали отправить главу ОАГ в отставку 03:19, Политика The Sun назвала имена госпитализированных из ресторана в Солсбери 02:52, Общество Глава Пентагона прокомментировал слухи о своей отставке в ноябре 02:42, Политика Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море 02:11, Политика Президент Польши подтвердил намерение создать в стране военные базы США 01:38, Политика Порошенко показал видео испытаний сверхзвуковых снарядов «Оскол» 01:36, Политика В МИД Испании рассказали об идее Трампа построить стену в Сахаре 01:00, Политика «Галатасарай» разгромил «Локомотив» в Лиге чемпионов 00:44, Спорт В Киеве задержали сына бывшего полпреда главы Чечни на Украине 00:24, Общество Экипаж МКС выйдет в космос и вскроет обшивку «Союза» из-за дыры 00:18, Общество Минэкономразвития оценило долю крупнейших регионов в экономике 00:00, Экономика Счетная палата нашла системные недоработки на стройках Северного Кавказа 00:00, Бизнес Число погибших в столкновении двух автобусов под Воронежем выросло до 5 18 сен, 23:36, Общество Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции за «Северный поток-2» 18 сен, 23:26, Политика Долгосрочный ущерб: кто пострадает от торговой войны между США и Китаем 18 сен, 23:19, Экономика Трамп прокомментировал уничтожение российского Ил-20 в Сирии 18 сен, 23:10, Политика Спор о 19 протоколах: как КПРФ пытается изменить итоги выборов в Приморье 18 сен, 23:05, Политика В данных Минобороны о сбившей над Украиной Boeing ракете нашли нестыковки 18 сен, 23:01, Политика В США заявили об отсутствии иллюзий о шагах России во избежание санкций 18 сен, 22:59, Политика Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20 18 сен, 22:27, Политика СК возбудил дело после гибели Ил-20 в Сирии 18 сен, 22:15, Политика Новак обещал бюджету около 7 трлн руб. от роста добычи нефти в Сибири 18 сен, 22:10, Бизнес Лига чемпионов по футболу. «Галатасарай» — «Локомотив». Онлайн 18 сен, 22:00, Спорт Полиция не нашла связи отравления в ресторане с «делом Скрипалей» 18 сен, 21:55, Общество Месси сделал хет-трик в первом матче «Барселоны» в Лиге чемпионов 18 сен, 21:54, Спорт
В Приморье приехала комиссия ЦИК
Вторые туры — 2018, 04:28
0
В Приморье приехала комиссия ЦИК

Комиссия Центризбиркома (ЦИК) приехала во Владивосток, передает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря краевого избиркома Наталью Камаеву.

«Комиссия ЦИК уже находится во Владивостоке. В нее вошли член Центризбиркома Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата ЦИК», — заявила Камаева.

Представители ЦИК вероятно встретятся с кандидатами в губернаторы Приморского края — врио главы региона Андреем Тарасенко («Единая Россия») и Андреем Ищенко (КПРФ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональной избирательной комиссии, Романа Охотникова. По его словам, на данный момент зафиксировано более 60 жалоб по поводу прошедшего в регионе второго тура выборов губернатора. Он добавил, что проверка, вероятно, продлится до пятницы, 21 сентября.

В штабе Ищенко уточнили «Интерфаксу», что кандидат в губернаторы примет участие в работе комиссии ЦИК и уже приехал в краевой избирком.

Акция против результатов губернаторских выборов в Приморье. Фоторепортаж Еще 7 фото
Фотогалерея

Второй тур прошел в минувшее воскресенье, 16 сентября. По итогам подсчета 97% протоколов Ищенко лидировал с 50,37% голосов против 47% у Тарасенко. После подсчета 99% бюллетеней, Тарасенко вышел вперед с 49% и разницей в 2 тыс. голосов.

Спор о 19 протоколах: как КПРФ пытается изменить итоги выборов в Приморье
Политика

В КПРФ назвали изменения при подсчете последней серии протоколов беспределом и пообещали устроить акции протеста против фальсификации выборов. Ищенко заявил, что начал бессрочную голодовку, но прекратил ее в тот же день, объяснив свое решение рекомендацией лидера партии Геннадия Зюганова. Тогда же КПРФ подала первые иски в связи с результатами выборов. В штабе Тарасенко обвинили коммунистов в «скупке голосов».

Жалобы, касающиеся выборов главы Приморья, пообещали рассмотреть в Следственном комитете. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы состоялись, однако их результаты могут не принять и Центризбирком примет решение только после изучения всех жалоб.

«Кривые резко перекрестились»: чем закончились выборы в Приморье
Политика

18 сентября результаты голосования отменили на 13 участках в Советском районе Владивостока. Позже краевой избирком признал Тарасенко победителем выборов, по итогам подсчета 100% протоколов он набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Теги: Приморье , выборы
Главное
The Sun назвала имена госпитализированных из ресторана в Солсбери Общество
Материалы по теме
Спор о 19 протоколах: как КПРФ пытается изменить итоги выборов в Приморье Политика
Краевой избирком признал Тарасенко победителем на выборах в Приморье Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter