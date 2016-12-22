Спор о 19 протоколах: как КПРФ пытается изменить итоги выборов в Приморье

Коммунисты заявили, что оспорили 14 тыс. голосов, отданных в Приморье за кандидата-единоросса Андрея Тарасенко. В случае пересмотра результатов победа может достаться кандидату от КПРФ. Эксперты не верят в такой сценарий

Андрей Ищенко (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Представители КПРФ рассказали РБК, как намерены добиваться пересмотра результатов прошедшего в воскресенье второго тура выборов губернатора Приморья, где после подсчета 95% бюллетеней с отрывом в 5 п.п. лидировал кандидат от коммунистов Андрей Ищенко, однако затем, по итогам обработки 99%, его обогнал единоросс Андрей Тарасенко.

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин получил в Центризбиркоме информацию о вводе данных в ГАС «Выборы». «Выявили 19 УИК, на которых был несанкционированный повторный ввод данных, — в Уссурийске и Артеме», — сказал РБК Андрей Ищенко.

Советник председателя КПРФ Геннадия Зюганова, адвокат Ирина Филатова пояснила, что речь идет о выписке из системы «ГАС Выборы» (копия есть у РБК). «Система позволяет вводить данные дважды, если прошло повторное заседание участковой комиссии и территориальной комиссии и на основании этого выпускается повторный протокол, которому присваивается повторный QR-код и вводится в ГАС «Выборы». По всем 19 случаям повторного заседания комиссий не было. Это очевидная фальсификация», — утверждает Филатова.

Речь идет о шести УИК в городе Артеме и 13 — в Уссурийске. После повторного ввода данных с 19 участков в систему в пользу Тарасенко добавилось 14 тыс. 800 голосов, говорит Филатова. Коммунисты подали жалобу в краевой избирком, 19 сентября комиссия должна рассмотреть ее.

Колюшин не ответил на звонки РБК. Член ЦИК Евгений Шевченко, курирующий Приморье, был недоступен для комментариев.

Победитель назван, итоги не подведены

Во вторник в Приморской краевой избирательной комиссии заявили, что по итогам обработки 100% протоколов победителем на выборах губернатора Приморского края стал кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Официально итоги голосования в Приморье пока не подведены, подчеркивает собеседник РБК в Центризбиркоме. «По поручению главы ЦИК Эллы Памфиловой в Приморье выехала группа под руководством члена Центризбиркома Сиябшаха Шапиева. Она проанализирует поступившие в краевой избирком жалобы и по итогам рассмотрения примет решения», — отметил он. Шапиев во вторник вечером был недоступен для комментариев.

Как отмечает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, для того чтобы официально утвердить результат выборов, у краевой комиссии Приморья есть семь дней. При этом краевая комиссия не может утвердить итоги выборов, пока не рассмотрит все поступившие жалобы.

Теоретически ЦИК может изменить ситуацию и после официального утверждения результатов голосования, если поступят соответствующие жалобы, однако так как в Приморье отправилась делегация из Москвы, у Центризбиркома будет возможность и раньше обнародовать свою позицию, говорит Мельконьянц.

Подвешенная ситуация

Компартия будет бороться «до конца против правового беспредела в регионе и за декриминализацию края в социально-политическом смысле», заявил РБК зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. «Очевидно, Тарасенко не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять регион, он, по сути, проиграл на территории всего Приморского края и взял на себя ответственность за происходящее в ночь голосования, что губительно для его нахождения на посту губернатора и является плевком во всех избирателей. Мы считаем, что самый верный путь — это отмена результатов голосования на участках, где был повторный ввод в систему ГАС «Выборы», — сказал Афонин.

Юрий Афонин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

По его словам, при аннулировании результатов на 19 спорных участках Ищенко победит. Коммунисты также намерены добиваться привлечения к ответственности главы администрации Уссурийска Евгения Коржа, вице-губернатора Приморья Дмитрия Братыненко и председателя краевого избиркома Татьяны Гладких.

Близкий к Кремлю источник сказал РБК, что изначально у компартии с Кремлем было «взаимное понимание», что КПРФ с высокой вероятностью выиграет выборы в Хакасии, но проиграет в Приморье. «Но в итоге Ищенко вышел во второй тур и почти одолел Тарасенко, а КПРФ не может так просто сдать регион после пересчета голосов, поскольку ей важно сохранить лицо», — сказал собеседник РБК.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов говорит, что в настоящее время ситуация подвешена, и судьба Тарасенко до конца не решена. «Мы свою активность в регионе не снижаем. Думаю, окончательное решение по выборам будет приниматься Кремлем по совокупности всех факторов, пока любой вариант для них стратегически плох. Мой прогноз: власти будут тянуть с окончательным решением по Приморью до 23 сентября — дня вторых туров в других регионах», — предположил Обухов.

Из двух сценариев — пересмотр итогов выборов или утверждение Тарасенко в статусе губернатора — власть скорее выберет второй, полагает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. По его мнению, Кремль увидел, что градус протестных настроений в Приморье ниже ожидаемого, а коммунисты не идут на радикальные шаги, следовательно, с ними легче достичь кулуарных договоренностей. «Возможно, власть предложит им определенные преференции ради утверждения результатов выборов. Если же эти выборы будут отменены, то это станет серьезным прецедентом за долгое время, не очень хорошим для власти. Так что Кремлю проще договориться с коммунистами и скорректировать ситуацию, чтобы она не повторялась в других регионах», — заключил эксперт.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев также считает более вероятным сценарием утверждение победы Тарасенко и отрицание властями нарушений на выборах. «Но у такой позиции есть изъян — Тарасенко становится в Приморье «хромой уткой». Поэтому лучше было бы для Кремля отменить результаты второго тура и провести повторные выборы с новым врио губернатора, который гарантированно получит поддержку приморцев, и новыми оппонентами», — полагает эксперт.