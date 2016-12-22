Краевой избирком признал Тарасенко победителем на выборах в Приморье

Победителем на выборах губернатора Приморского края стал кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, заявили в краевой избирательной комиссии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что после подсчета 100% голосов Тарасенко обошел кандидата от КПРФ Андрея Ищенко на 1,5%, набрав 49,55% голосов во втором туре. Ищенко получил 48,06% голосов.

Второй тур губернаторских выборов в Приморье прошел 16 сентября. После подсчета 97% протоколов лидировал Ищенко с 50,37% против 47% у Тарасенко. Однако после подсчета 99% бюллетеней вперед вышел Тарасенко с 49%.

После этого КПРФ заявила о фальсификациях и предупредила, что готова к акциям протеста против результатов выборов. Ищенко объявил о начале бессрочной голодовки и призвал жителей Владивостока выйти на улицу, однако в тот же день прекратил голодать. Днем того же дня КПРФ подала первые иски.

В ответ штаб Тарасенко обвинил КПРФ в «скупке голосов».

В Следственном комитете пообещали рассмотреть все поступившие жалобы. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы в Приморье состоялись, но их могут не признать по результатам рассмотрения жалоб. 18 сентября результаты голосования на 13 участках во Владивостоке были признаны недействительными.