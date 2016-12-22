Акция против результатов губернаторских выборов в Приморье

У здания краевой администрации во Владивостоке проходит акция сторонников кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ Андрея Ищенко. Они не согласны с результатами прошедших в выходные выборов, когда в последний момент кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко при подсчете голосов опередил Ищенко. Как проходит акция — в фоторепортаже РБК

Выборы в Приморье завершились опережением врио губернатора Андрея Тарасенко своего соперника во втором туре, несмотря на то, что коммунист Андрей Ищенко лидировал при подсчете 95% голосов КПРФ и Ищенко не согласились с результатами подсчета голосов, заявив о фальсификациях Ищенко призвал своих сторонников выйти на акцию протеста. Сам он объявил бессрочную голодовку ЦИК объяснила лидерство Тарасенко подсчетом голосов в отдаленных регионах По словам организаторов митинга во Владивостоке, на площади ​Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке собрались около 500 человек. Протестующие заявили о намерении поставить на площади палатки Многие из собравшихся на площади принесли с собой плакаты с призывами к врио губернатора уйти. Тарасенко многие протестующие называют «карасиком» после того, как во время встречи с Владимиром Путиным на полях ВЭФ врио губернатора рассказывал ему о ликвидации последствий тайфуна «Джеби». «Мне необходимо чистить реки, поднять грунт… Посчитать ущерб этих карасиков… Я бегаю за этой речкой, которая меняет русло, постоянно меняю программы», — говорил он Как заявил Ищенко, сфальсифицированы, по его мнению, были результаты голосования в Артеме, Уссурийске, Владивостоке и Находке В КПРФ отправили жалобы на переписывание протоколов в пользу кандидата от «Единой России» на семи УИК В ЦИК заявили , что подведут результаты выборов только после того, как разберутся со всеми поступившими жалобами В штабе врио губернатора Тарасенко обвинили КПРФ в покупке голосов избирателей Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал создания специальной комиссии, которая должна заняться проверкой итогов выборов