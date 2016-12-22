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Памфилова допустила непризнание итогов выборов в Приморье
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Памфилова допустила непризнание итогов выборов в Приморье
Политика, 14:06
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Памфилова допустила непризнание итогов выборов в Приморье
Глава Центризбиркома заявила, что губернаторские выборы в Приморском крае состоялись, но результатов могут в итоге не признать. По ее словам, решение по Приморью ЦИК примет после того, как изучит все жалобы
Стихийная акция протеста у здания краевой администрации во Владивостоке (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Выборы губернатора в Приморском крае состоялись, однако их результаты могут быть не признаны по итогам проверок. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.​

«По всем параметрам до последнего момента, когда не было особо ни жалоб ни замечаний, когда были введены уже почти 98% бюллетеней, ни у кого не было никаких сомнений. Выборы состоялись. Другое дело, признаем ли мы эти результаты или не признаем, или в целом, или отдельно по участкам, накажем кого-то или, скажем, признаем ли кого-то победителем», — отметила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что вопрос о признании результатов выборов в Приморье будет открыт, до тех пор пока Центризбирком не проанализирует все факты и обращения.

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Памфилова уточнила, что наряду с региональным краевым избиркомом изучать и прорабатывать весь процесс второго этапа выборов в Приморье будет главный аппарат ЦИК. Специально для этого до среды, 19 сентября, в Приморье будет направлена команда специалистов, чтобы «найти ответы на какие-то дополнительные вопросы», которые возникнут у ЦИК в рамках изучения процесса.

«Хотя кампания региональная и понятно, что итоги будет подводить приморская краевая комиссия, это не значит, что у ЦИК нет серьезных возможностей самым прямым образом повлиять, если мы сочтем необходимым после тщательного изучения материалов, что требуется наше вмешательство», — заметила Памфилова.

Глава ЦИК обратилась также к представителям избирательных штабов Андрея Тарасенко (врио региона, кандидат от «Единой России») и Андрея Ищенко (кандидат от КПРФ) с просьбой оперативно, в течение десяти дней, как того требует закон, предоставить ей данные о возможных нарушениях.

«Если действительно то, о чем вы говорите, то, в чем вы обвиняете друг друга, если это фактически подтверждено, прошу вас оперативно, не затягивая, срочно представить все материалы о возможных злоупотреблениях, нарушениях со стороны кого бы то ни было», — заявила глава ЦИК.

Комментируя сложившуюся в Приморье ситуацию в целом, Памфилова отметила, что там на выборах сложилась «острая конкурентная борьба», которая служит положительным эффектом от всей проделанной ЦИК работы. По ее словам, благодаря нововведениям ЦИК удалось добиться максимальной прозрачности.

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Политика

Накануне, 16 сентября, в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. Его назначили, после того как по результатам единого дня голосования ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. После повторного голосования в ЦИК поступило 18 жалоб. В них говорилось о неправильном и медленном подсчете голосов, о включении в списки избирателей и о подкупе последних.

По итогам обработки 97,8% бюллетеней врио губернатора отставал от своего оппонента-коммуниста: Тарасенко набрал 47,11%, Ищенко — 50,37% голосов. Однако после обработки 99% протоколов в лидеры выбился кандидат от «Единой России». По мнению КПРФ, это произошло из-за нарушений. Партия пригрозила массовыми протестами, а сам Ищенко объявил голодовку.

Авторы: Анна Трунина, Елизавета Антонова.
Теги: Элла Памфилова , Центризбирком , губернаторские выборы
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