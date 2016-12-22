Памфилова допустила непризнание итогов выборов в Приморье

Глава Центризбиркома заявила, что губернаторские выборы в Приморском крае состоялись, но результатов могут в итоге не признать. По ее словам, решение по Приморью ЦИК примет после того, как изучит все жалобы

Стихийная акция протеста у здания краевой администрации во Владивостоке (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Выборы губернатора в Приморском крае состоялись, однако их результаты могут быть не признаны по итогам проверок. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.​

«По всем параметрам до последнего момента, когда не было особо ни жалоб ни замечаний, когда были введены уже почти 98% бюллетеней, ни у кого не было никаких сомнений. Выборы состоялись. Другое дело, признаем ли мы эти результаты или не признаем, или в целом, или отдельно по участкам, накажем кого-то или, скажем, признаем ли кого-то победителем», — отметила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что вопрос о признании результатов выборов в Приморье будет открыт, до тех пор пока Центризбирком не проанализирует все факты и обращения.

Памфилова уточнила, что наряду с региональным краевым избиркомом изучать и прорабатывать весь процесс второго этапа выборов в Приморье будет главный аппарат ЦИК. Специально для этого до среды, 19 сентября, в Приморье будет направлена команда специалистов, чтобы «найти ответы на какие-то дополнительные вопросы», которые возникнут у ЦИК в рамках изучения процесса.

«Хотя кампания региональная и понятно, что итоги будет подводить приморская краевая комиссия, это не значит, что у ЦИК нет серьезных возможностей самым прямым образом повлиять, если мы сочтем необходимым после тщательного изучения материалов, что требуется наше вмешательство», — заметила Памфилова.

Глава ЦИК обратилась также к представителям избирательных штабов Андрея Тарасенко (врио региона, кандидат от «Единой России») и Андрея Ищенко (кандидат от КПРФ) с просьбой оперативно, в течение десяти дней, как того требует закон, предоставить ей данные о возможных нарушениях.

«Если действительно то, о чем вы говорите, то, в чем вы обвиняете друг друга, если это фактически подтверждено, прошу вас оперативно, не затягивая, срочно представить все материалы о возможных злоупотреблениях, нарушениях со стороны кого бы то ни было», — заявила глава ЦИК.

Комментируя сложившуюся в Приморье ситуацию в целом, Памфилова отметила, что там на выборах сложилась «острая конкурентная борьба», которая служит положительным эффектом от всей проделанной ЦИК работы. По ее словам, благодаря нововведениям ЦИК удалось добиться максимальной прозрачности.

Накануне, 16 сентября, в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. Его назначили, после того как по результатам единого дня голосования ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. После повторного голосования в ЦИК поступило 18 жалоб. В них говорилось о неправильном и медленном подсчете голосов, о включении в списки избирателей и о подкупе последних.

По итогам обработки 97,8% бюллетеней врио губернатора отставал от своего оппонента-коммуниста: Тарасенко набрал 47,11%, Ищенко — 50,37% голосов. Однако после обработки 99% протоколов в лидеры выбился кандидат от «Единой России». По мнению КПРФ, это произошло из-за нарушений. Партия пригрозила массовыми протестами, а сам Ищенко объявил голодовку.