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КПРФ анонсировала протесты против фальсификаций на выборах в Приморье
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КПРФ анонсировала протесты против фальсификаций на выборах в Приморье
Политика, 01:06
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КПРФ анонсировала протесты против фальсификаций на выборах в Приморье
В КПРФ назвали беспределом изменения при подсчете последней серии протоколов на выборах главы Приморья и пообещали выводить людей на акции протеста. После обработки 99% протоколов с разницей 2 тыс. голосов лидирует единоросс
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, комментируя РБК смену лидера гонки при обработке последних процентов протоколов с коммуниста Андрея Ищенко на кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко, заявил, что КПРФ «абсолютно не собирается ничего признавать».

«Мы пойдем до конца. Будем выводить людей [на акции протеста], если надо будет. Это беспредел не только в отношении Приморского края, это беспредел в отношении всей страны, всей политической системы и даже в отношении руководства страны», — подчеркнул он.

Кандидат Ищенко, в свою очередь, сказал РБК, что намерен выводить людей на центральную площадь Владивостока. Он затруднился сказать, когда проведет акцию, добавив, что детали обсуждает со штабом.

«Этой ночью при подсчете 95,7% голосов я лидировал с отрывом, 51% [избирателей проголосовали] за меня, 46% за Тарасенко», — отметил политик, заметив, что буквально под утро протоколы в городах Артем, Уссурийск, Владивосток и Находка, по его данным, были сфальсифицированы. «Сейчас результаты таковы, что мы [коммунисты] проигрываем», — сказал Ищенко.

«Я сейчас в 7:47 по владивостокскому времени объявляю бессрочную голодовку», — добавил он, пригласив всех своих сторонников и друзей прийти на Площадь борцам за власть Советов в центре Владивостока и поддержать его.

Пресс-секретарь КПРФ тем временем подчеркнул, что партия будет отстаивать свои результаты всеми возможными законными способами. При этом он отметил, что против КПРФ в данном случае «действует незаконно в том числе и власть и представители правоохранительных органов, которые блокируют представителей КПРФ в территориальной избирательной комиссии (ТИКе) Уссурийска».

«Они переписывают результаты. Это бандитская практика. Не может быть такого, чтобы после подсчета более 90% протоколов разница в 7% голосов исчезла», — добавил Ющенко.

ЦИК объяснил смену лидера на выборах в Приморье
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Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила 30,24%. Лидером гонки после обработки 50% протоколов, согласно материалам на сайте Центризбрикома, оказался кандидат от КПРФ. Отрыв тогда составлял 52,38% против 45,05%. Преимущество Ищенко сохранил и после подсчета 97,87% протоколов. На тот момент за него, согласно информации ЦИК, проголосовали 50,37% избирателей (241 тыс. голосов), у Тарасенко было 47,11% (225,5 тыс. голосов). На сайте Центризбиркома эта информация была опубликована в 21:30 мск. После этого табло с предварительными итогами голосования не обновлялось два часа.

Согласно последним данным, Тарасенко одерживает победу над своим соперником с перевесом в 2 тыс. голосов, рассказал РБК курирующий Приморье член ЦИК Евгений Шевченко. Смену лидера на выборах он объяснил тем, что при обработке протоколов голосования ввод данных в систему «ГАС Выборы» шел с опережением. В последнюю очередь, по его словам, вводились данные из отдаленных районов края, откуда информация пришла в последний момент.

Приморский повторный: как кандидат власти чуть не проиграл коммунисту
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О возможных фальсификациях результатов голосования в КПРФ заявили еще после обработки 50% бюллетеней. «Прямо сейчас переписываются протоколы, подделываются данные в КОИБы, происходит беспредел», — утверждал в беседе с РБК Ищенко. Позже эти данные подтвердили член территориальной избирательной комиссии Уссурийска от КПРФ с правом совещательного голоса Павел Ашихмин и находящийся сейчас в Приморье зампредседателя Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин. «Всего в Уссурийске выявлено пять участков, где переписаны протоколы, в каждом из них от 1 тыс. до 1,2 тыс. голосов дополнительно нарисованы кандидату Тарасенко», — подчеркивал Ашихмин. Афонин затем предоставил РБК видеозапись из ТИК Уссурийска, на которой, по его словам, всех находящихся там доверенных депутатов заксобрания и Госдумы удаляют из здания.

Видео: Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин

Оба коммуниста заверяли, что КПРФ передала соответствующие данные в Уссурийский ТИК. Однако Шевченко в комментарии РБК отметил, что пока никаких жалоб ЦИК не получал.

Ищенко​ затем уточнял, что, помимо Уссурийска, информация о фальсификациях поступает из ТИКов в городах Артем, Арсеньев, Находка и Владивосток.

Авторы: Елизавета Антонова, Евгения Маляренко.
Теги: Выборы , Приморский край , акции протеста
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ЦИК объяснил смену лидера на выборах в Приморье Политика
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