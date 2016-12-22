Что произошло на выборах в Приморье. Главное
Политика, 11:43
0
Что произошло на выборах в Приморье. Главное
В Приморье во втором туре выборов губернатора коммунист Андрей Ищенко уступил врио главы региона Андрею Тарасенко, несмотря на то что лидировал до подсчета 97% голосов. Главное о голосовании в регионе — в обзоре РБК
Что произошло
- Во втором туре губернаторских выборов в Приморье кандидат от партии «Единая Россия» врио губернатора Андрей Тарасенко опередил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, несмотря на то что после подсчета 97% протоколов коммунист лидировал с преимуществом почти в 3%. Уже после подсчета 99% протоколов лидер второго тура сменился — им стал Тарасенко с 49,02% голосов избирателей.
- КПРФ отказалась признать результаты подсчета голосов и анонсировала акции протеста, пообещав «пойти до конца».
- Кандидат Ищенко заявил о намерении вывести на улицу людей и объявил бессрочную голодовку. По его словам, результаты выборов в Артеме, Уссурийске, Владивостоке и Находке были сфальсифицированы. В КПРФ заявили о переписывании протоколов на семи УИК, на каждом из которых Тарасенко приписали до 1,2 тыс. голосов. Жалобы были переданы в Уссурийскую ТИК.
- В штабе Тарасенко заявили, что коммунисты покупали голоса.
Реакция
- По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль следит за ситуацией на выборах в Приморье. Песков также призвал ориентироваться на мнение ЦИК.
- ЦИК не увидела ничего удивительного в смене лидера после подсчета большинства голосов, объяснив это получением данных из отдаленных районов, в том числе Арсеньева, где победил Тарасенко.
- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту Владимиру Путину с требованием о создании специальной комиссии, а также назвал результаты выборов «уголовными».
- Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты выборов не будут подведены до тех пор, пока комиссия не разберется со всеми поступившими жалобами. Как сообщали в ЦИК Приморья, они получили 18 жалоб на ход выборов. По словам Памфиловой, ЦИК создаст специальную комиссию, которая займется сбором «дополнительных фактов о возможных нарушениях на выборах».
Первый тур губернаторских выборов прошел в Приморье 9 сентября. Тарасенко получил 46,56%, а Ищенко — 24,63%. Так как ни один из кандидатов не смог набрать необходимых 50% голосов, был назначен второй тур выборов. В Кремле посчитали причиной неудачи врио губернатора последствия тайфуна «Джеби», из-за которых жители не смогли прийти на выборы. 11 сентября президент России Владимир Путин встретился с Тарасенко на ВЭФ, пообещав ему, что «все будет в порядке». Как ранее рассказывал источник РБК, второй тур в Приморье стал сюрпризом для Кремля.
В этом году в четырех субъектах не удалось выбрать главу региона в первом туре. Второй тур помимо Приморья пройдет во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае 23 сентября.