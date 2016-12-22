ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,75 67,77 EUR Нал. 80,04 78,93 USD Бирж. 68,21 +0,15 EUR Бирж. 79,46 +0,36 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6492,70 +11,30 IMOEX 2368,98 +0,37% RTSI 1094,23 -0,05% Brent 78,62 -0,20% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Что произошло на выборах в Приморье. Главное
Лента новостей
Новые проблемы EOS и потеря доверия к Tether: главное из мира криптовалют 12:57, Крипто Россия опустилась в конец мирового рейтинга по росту цен на жилье 12:55, Недвижимость Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России 12:44, Политика Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией 12:35, Политика Символ сотрудничества: какое значение для России имеет проект «Сахалин-2» 12:30, Партнерский материал В Санкт-Петербурге умер писатель Николай Коняев 12:28, Общество Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты 12:25, Политика Зюганов обратился к Путину после выборов губернатора Приморья 12:18, Политика Алехина рассказала о состоянии здоровья Верзилова 12:15, Общество Почему английское образование считается одним из самых престижных 12:06, Партнерский материал Когда продавать Litecoin: криптовалюта подешевела до $56,8 12:05, Крипто Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru 12:03, Технологии и медиа В Госдуме рассказали о планах ужесточения наказаний черных кредиторов 12:01, Общество На маркетплейсе «Яндекса» и Сбербанка начали продавать продукты 11:49, Бизнес «Не ждите чудес»: буддийский гуру – о пользе медитации 11:46, Стиль Михаил Аксенов — РБК+: «В секторе фуд-ретейла драматические перемены» 11:43, Партнерский материал Что произошло на выборах в Приморье. Главное 11:43, Политика Большое будущее малого формата: что ждет дискаунтеры и мини-супермаркеты 11:40, Потребрынок  Французская ID Logictics арендовала склад для шоколада «Аленка» 11:31, Бизнес Оценка для диплома: как бизнес-школы конкурируют друг с другом 11:15, Партнерский материал Песков призвал ориентироваться на слова Путина о Петрове и Боширове 11:11, Политика Как сохранить свою криптовалюту: Google советует молчать о доходах 11:02, Крипто Heineken назначила нового гендиректора в России 11:01, Бизнес Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край 10:55, Политика Кремль призвал ориентироваться на ЦИК при оценке выборов в Приморье 10:52, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:52, РБК и Сбербанк Акции UC Rusal подорожали более чем на 9% 10:47, Бизнес BMW представила новый кроссовер iNext 10:43, Авто
Что произошло на выборах в Приморье. Главное
Политика, 11:43
0
Что произошло на выборах в Приморье. Главное
В Приморье во втором туре выборов губернатора коммунист Андрей Ищенко уступил врио главы региона Андрею Тарасенко, несмотря на то что лидировал до подсчета 97% голосов. Главное о голосовании в регионе — в обзоре РБК
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Что произошло

  • Во втором туре губернаторских выборов в Приморье кандидат от партии «Единая Россия» врио губернатора Андрей Тарасенко опередил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, несмотря на то что после подсчета 97% протоколов коммунист лидировал с преимуществом почти в 3%. Уже после подсчета 99% протоколов лидер второго тура сменился — им стал Тарасенко с 49,02% голосов избирателей.
  • КПРФ отказалась признать результаты подсчета голосов и анонсировала акции протеста, пообещав «пойти до конца».
    Темное дело: как ночью на выборах в Приморье сменился лидер
    Политика
  • Кандидат Ищенко заявил о намерении вывести на улицу людей и объявил бессрочную голодовку. По его словам, результаты выборов в Артеме, Уссурийске, Владивостоке и Находке были сфальсифицированы. В КПРФ заявили о переписывании протоколов на семи УИК, на каждом из которых Тарасенко приписали до 1,2 тыс. голосов. Жалобы были переданы в Уссурийскую ТИК.

Акция против результатов губернаторских выборов в Приморье. Фоторепортаж Еще 7 фото
Фотогалерея

  • В штабе Тарасенко заявили, что коммунисты покупали голоса.

Реакция

  • По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль следит за ситуацией на выборах в Приморье. Песков также призвал ориентироваться на мнение ЦИК.
  • ЦИК не увидела ничего удивительного в смене лидера после подсчета большинства голосов, объяснив это получением данных из отдаленных районов, в том числе Арсеньева, где победил Тарасенко.
    Назад в нулевые: почему «Единая Россия» и губернаторы теряют регионы
    Политика
  • Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту Владимиру Путину с требованием о создании специальной комиссии, а также назвал результаты выборов «уголовными».
  • Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты выборов не будут подведены до тех пор, пока комиссия не разберется со всеми поступившими жалобами. Как сообщали в ЦИК Приморья, они получили 18 жалоб на ход выборов. По словам Памфиловой, ЦИК создаст специальную комиссию, которая займется сбором «дополнительных фактов о возможных нарушениях на выборах».

Первый тур губернаторских выборов прошел в Приморье 9 сентября. Тарасенко получил 46,56%, а Ищенко — 24,63%. Так как ни один из кандидатов не смог набрать необходимых 50% голосов, был назначен второй тур выборов. В Кремле посчитали причиной неудачи врио губернатора последствия тайфуна «Джеби», из-за которых жители не смогли прийти на выборы. 11 сентября президент России Владимир Путин встретился с Тарасенко на ВЭФ, пообещав ему, что «все будет в порядке». Как ранее рассказывал источник РБК, второй тур в Приморье стал сюрпризом для Кремля.

В этом году в четырех субъектах не удалось выбрать главу региона в первом туре. Второй тур помимо Приморья пройдет во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае 23 сентября.

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: Приморье , выборы губернатора , КПРФ , «Единая Россия»
Главное
Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты Политика
Главное
Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты Политика
Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией Политика
Зюганов обратился к Путину после выборов губернатора Приморья Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter