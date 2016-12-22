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Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья прекратил голодовку
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Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья прекратил голодовку
Общество, 21:08
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Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья прекратил голодовку

Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко заявил, что прекратил объявленную ранее голодовку и отказался от установки палаточного лагеря на площади перед администрацией Владивостока. Об этом он заявил «Радио Свобода».

Ищенко пояснил, что сделал это по рекомендации лидера партии Геннадия Зюганова, так как появились «нотки взаимодействия» со стороны главы ЦИК Эллы Памфиловой.

О начале бессрочной голодовки Ищенко заявил утром 17 сентября.

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Днем в понедельник представители КПРФ подали первые иски в связи с результатами второго тура выборов губернатора Приморья. Также они ожидают приезда из Москвы специальной комиссии для проверки участков, где могли происходить нарушения. При этом Памфилова заявила, что выборы губернатора в Приморском крае состоялись, но их результаты могут не признать по итогам проверок.

Второй тур губернаторских выборов прошел в регионе 16 сентября. По итогам обработки 97,8% бюллетеней исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко с 47,11% голосов отставал от Ищенко, набравшего 50,37% голосов. Однако после обработки 99% бюллетеней лидером стал Тарасенко. КПРФ заявила о нарушениях. При этом ЦИК объяснила смену лидера на выборах тем, что ввод данных в ГАС «Выборы» шел с опережением.

Теги: Выборы , Приморье , КПРФ
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