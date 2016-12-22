КПРФ подала первые иски по результатам выборов в Приморье

Представители КПРФ подали первые иски в связи с результатами второго тура выборов губернатора Приморья, на которых лидировавший кандидат от коммунистов Андрей Ищенко стал отставать от исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ищенко.

По его словам, также будут поданы иски в суд Уссурийска. Ищенко добавил, что через несколько дней из Москвы приедет специальная комиссия, которая проверит участки, на которых могли быть допущены нарушения. По утверждению Ищенко, «результаты были переписаны за один час, конкуренту добавили 40% голосов».

Второй тур выборов губернатора прошел в Приморье 16 сентября. По итогам обработки 97,8% бюллетеней Тарасенко отставал от Ищенко: он набрал 47,11% голосов, тогда как коммунист — 50,37% голосов. После обработки 99% голосов лидером стал кандидат от «Единой России» Тарасенко. Как утверждает КПРФ, это произошло из-за нарушений. Ищенко объявил бессрочную голодовку.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора в Приморском крае состоялись, однако их результаты могут не признать по итогам проверок.