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Во Владивостоке отменили результаты голосования на 13 участках
Политика, 07:52
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Во Владивостоке отменили результаты голосования на 13 участках
Результаты голосования на 13 участках в Советском районе Владивостока отменены избиркомом. Именно в этом районе сотрудники экстренных служб в сопровождении полиции пытались эвакуировать сотрудников комиссии во время подсчета
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На 13 участках в Советском районе Владивостока результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края отменены. Об этом «Интерфаксу» заявил представитель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Сергей Иванович.

«Сегодня состоялось заседание ТИК Советского района, на котором было принято решение об отмене результатов выборов по 13 участкам в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены», — отметил Иванович.

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Представитель ТИК уточнил, что результаты с этих участков до сих пор не введены в ГАС «Выборы». «Около 4 часов утра понедельника все данные участковых избирательных комиссий были переданы для введения в систему. Но по 13 участкам данные долгое время не загружались в систему. <...> Около 7 утра к нам прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться, но мы никуда не пошли», — рассказал он.

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Скандал на выборах в Приморье разгорелся после того, как на финальном этапе подсчета голосов резко сменился лидер. После закрытия избирательных участков и почти всю ночь во время подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс​. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил краевую избирате​льную комиссию в том, что она «всю ночь» фальсифицировала результаты выборов, а в этом ей помогали правоохранительные органы. Он призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Путина, Следственный комитет и другие правоохранительные структуры. При этом Зюганов упомянул и ситуацию в Советском районе. «В Советской ТИК Владивостока вообще была беспрецедентная ситуация. Когда наши товарищи контролеры сказали: давайте вводить данные [в систему ГАС Выборы] — приехали пожарники, силовые ведомства, за руки и за ноги вынули оттуда всех наблюдателей и фальсифицировали результат. Нечто похожее было в Находке и в Артеме», — сказал Зюганов.

Видео: РБК

Представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева рассказала, что комиссия после второго тура выборов получила более 20 жалоб избирателей. ​Большинство из них — на возможный подкуп со стороны одного из кандидатов. «С утра поступило большое количество жалоб, мы их регистрируем, в основном речь в них идет о подкупе избирателей кандидатом Ищенко. Уже примерно 20-я по счету жалоба зарегистрирована», — сказала Камаева, которую цитирует «РИА Новости».

Камаева также уточнила, что отмена результатов голосования на этих участках не скажется на результатах второго тура выборов губернатора. «Те результаты, которые я оглашала на брифинге, они не меняются, потому что я оглашала их без учета результатов на этих 13 участках. Если бы эти голоса были учтены, то кандидат Тарасенко прибавил бы 500 голосов, а так он теряет их. Это по предварительным подсчетам», — добавила представитель крайизбиркома.​

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Приморье и посоветовал ориентироваться на заявления Центризбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь заявила, что результаты голосования в Приморье будут утверждены только после разбора всех жалоб, и пообещала отправить в регион специальную комиссию.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: голосование , подсчет голосов , Выборы
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