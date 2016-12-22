В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии

Кабинет министров Нидерландов считает весьма вероятным, что за предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума стоят власти республики, поэтому в Амстердаме «с пониманием» отнесутся к возможному удару США по Дамаску. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает NOS.

Рютте выразил сожаление, что Россия заблокировала американский проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, благодаря которому можно было бы понять, кто несет ответственность за предполагаемую химатаку. Вместе с тем СБ ООН также отклонил российский проект резолюции по Сирии.

США обвиняют режим сирийского президента Башара Асада в проведении химатаки в Думе, Дамаск отрицает свою вину. По данным Сирийско-американского медицинского общества, жертвами химатаки стали 49 человек, еще несколько десятков пострадали. Также американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран ответственны за поддержку властей Сирии.

11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты в случае агрессии Вашингтона против Дамаска. В ответ на это американский президент Дональд Трамп посоветовал России готовиться к ракетному удару по Сирии. Однако 12 апреля Трамп заявил, что не определился с нанесением удара по Сирии. В Белом доме также отметили, что президент пока что не принял окончательное решение по сирийскому удару.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Берлине осуждают применение химоружия, но не станут вводить войска в Сирию. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал нанести удар по Сирии в том случае, если будут собраны доказательства применения химоружия. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони также отказался посылать итальянские войска в Сирию, но пообещал предоставить партнерам логистическую помощь.