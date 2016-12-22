Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,30 60,45 EUR Нал. 77,07 74,71 USD Бирж. 62,01 -0,58 EUR Бирж. 76,50 -0,96 USD ЦБ. 62,07 -2,00 EUR ЦБ. 76,76 -2,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7703,00 +799,30 MOEX 2210,05 +0,82% RTS 1125,09 +3,84% Brent 72,08 +0,18% DJIA 24518,36 +1,36% Nasdaq 7145,59 +1,08% FTSE 7258,34 +0,02%
В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии
Лента новостей
Организаторы ТЭФИ после критики Познера изменили правила голосования 21:31, Общество «ЕвроХим» вывел на проектную мощность завод в Китае стоимостью $25 млн 21:31, Бизнес В Ростовской области задержали сопредседателя партии «Другая Россия» 21:11, Политика Грузовик наехал на пешеходов в Барселоне 21:07, Общество Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади 21:04, Общество Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве 20:57, Общество Пилотов предупредили о повышенной военной активности Британии у Кипра 20:57, Политика В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии 20:49, Политика В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова в реанимацию 20:45, Политика Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России 20:09, Политика Захарова прокомментировала задержание в Одессе российского судна 20:08, Общество Росстат объяснил преждевременную публикацию данных об инфляции 19:59, Экономика МВД завело дело после ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье 19:53, Общество Суд оставил под арестом экс-депутата Госдумы Варшавского 19:46, Общество «Аэрофлот» опроверг возможность прекращения полетов в США с июня 19:46, Бизнес Глава Пентагона рассказал о поиске доказательств химической атаки в Сирии 19:44, Политика В Пентагоне не приняли решение об ударе по Сирии 19:41, Политика Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну 19:31, Экономика МИД Азербайджана потребовал доказательств нарушений на выборах 19:24, Политика МИД обвинил США в «злоупотреблении ролью доллара» 19:18, Политика Греция освободит русскую осведомительницу убитой на Мальте журналистки 19:11, Общество МИД прокомментировал заключение ОЗХО по «делу Скрипаля» 19:09, Политика Премьер-министр Италии исключил участие страны в боевых действиях в Сирии 19:05, Политика В ОЗХО назвали дату прибытия миссии в Сирию 19:02, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19:00, РБК и Билайн Защита подаст кассационную жалобу на приговор Улюкаеву 18:53, Общество Панкратов-Черный прокомментировал сообщение о его госпитализации 18:46, Общество Капитализация криптовалютного рынка выросла на $30 млрд за полтора часа 18:43, Крипто
В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии
Война в Сирии, 20:49
0
В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии

Кабинет министров Нидерландов считает весьма вероятным, что за предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума стоят власти республики, поэтому в Амстердаме «с пониманием» отнесутся к возможному удару США по Дамаску. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает NOS.

Рютте выразил сожаление, что Россия заблокировала американский проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, благодаря которому можно было бы понять, кто несет ответственность за предполагаемую химатаку. Вместе с тем СБ ООН также отклонил российский проект резолюции по Сирии.

Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» возможный удар по Сирии
Политика

США обвиняют режим сирийского президента Башара Асада в проведении химатаки в Думе, Дамаск отрицает свою вину. По данным Сирийско-американского медицинского общества, жертвами химатаки стали 49 человек, еще несколько десятков пострадали. Также американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран ответственны за поддержку властей Сирии.

11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты в случае агрессии Вашингтона против Дамаска. В ответ на это американский президент Дональд Трамп посоветовал России готовиться к ракетному удару по Сирии. Однако 12 апреля Трамп заявил, что не определился с нанесением удара по Сирии. В Белом доме также отметили, что президент пока что не принял окончательное решение по сирийскому удару.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Берлине осуждают применение химоружия, но не станут вводить войска в Сирию. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал нанести удар по Сирии в том случае, если будут собраны доказательства применения химоружия. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони также отказался посылать итальянские войска в Сирию, но пообещал предоставить партнерам логистическую помощь.

Теги: Нидерланды , Сирия , ракетный удар , химатака
Главное
Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России Политика
Материалы по теме
Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии Политика
Макрон объявит о решении нанести удар по Сирии после сбора доказательств Политика
Премьер-министр Италии исключил участие страны в боевых действиях в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.