Премьер-министр Италии исключил участие страны в боевых действиях в Сирии

Италия не будет принимать участия в военных действиях в Сирии. Об этом со ссылкой на сообщение офиса премьер-министра страны пишет Reuters.

Глава правительства Паоло Джентилони 12 апреля пообщался с несколькими зарубежными коллегами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель. После этого он заявил, что Италия не будет воевать, но окажет партнерам логистическую помощь.

Ранее Меркель заявила, что Германия считает использование химоружия неприемлемым, но принимать участие в военных действиях в Сирии не будет. Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что примет решение по участию в боевых действиях, когда будут собраны доказательства применения в сирийской Думе химического оружия.

7 апреля Сирийско-американское медицинское общество ​ заявило об использовании химического оружия в Думе (Восточная Гута). Они обвинили в ее совершении правительственные войска, официальный Дамаск отрицает свою вину.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие следов применения хлора в Восточной Гуте не обнаружили. Российский посол в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать ракеты в случае удара Пентагона по Сирии в ответ на химатаку. После этого президент США Дональд Трамп предложил России «готовиться» к атаке.